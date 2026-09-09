Consejo de Europa alerta del continuo deterioro de derechos humanos en la Ucrania ocupada

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París, 9 sep (EFE).- El Consejo de Europa alertó en un informe presentado este miércoles a los países miembros de que la situación de los derechos humanos en los territorios ucranianos ocupados por Rusia sufre un deterioro continuado.

De acuerdo al organismo paneuropeo con sede en Estrasburgo (Francia), Rusia está en «violación flagrante» de las obligaciones internacionales como potencia ocupante debido a la promulgación de leyes y políticas destinadas directamente a socavar la soberanía ucraniana.

En particular, el informe entregado por el secretario general, Alain Berset, menciona los intentos de celebrar elecciones a la Duma Estatal, previstas para el 20 de septiembre, en los territorios ocupados, donde según las autoridades de Ucrania viven aproximadamente 3,5 millones de ciudadanos ucranianos.

En el documento, que cubre el periodo entre abril de 2025 y marzo de 2026, el Consejo de Europa hace hincapié igualmente en que Rusia fuerza su ciudadanía a los residentes y en los problemas de libertad de pensamiento, educación, de conciencia y de religión, entre otros.

«Las acciones de Rusia durante el período analizado ponen de manifiesto una estrategia sistemática que no se centra únicamente en el control del territorio, sino también en imponer su dominio sobre la población ucraniana mediante la violencia estructural, la supresión de su identidad nacional y graves violaciones de los derechos humanos», resaltó el organismo en un comunicado.

La ocupación ha afianzado patrones de «abusos graves, sistémicos y de gran alcance contra los derechos humanos» y, a pesar de las numerosas violaciones documentadas por organizaciones internacionales y locales, «la falta de acceso físico» a los territorios ocupados temporalmente y la negativa a cooperar de Rusia impiden «la supervisión independiente, la verificación de los hechos, la localización y el contacto directo con las víctimas, incluidos los niños».

«Por lo tanto, resulta cada vez más difícil evaluar la magnitud real de las violaciones documentadas», lamentó el Consejo.

El documento se basa en los resultados de las visitas de funcionarios del Consejo de Europa a Kiev y Varsovia, así como en la información facilitada por las autoridades ucranianas, organizaciones internacionales, defensores de los derechos humanos y activistas de la sociedad civil, además de la información disponible en el dominio público.

«Debido a la guerra de agresión que Rusia mantiene contra Ucrania y a su exclusión del Consejo de Europa en 2022, no es posible mantener debates sustantivos con el Gobierno ruso sobre esta cuestión», recuerda también el comunicado.

Este miércoles, la Comisión de Asuntos Jurídicos Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó un proyecto de resolución pidiendo que los activos rusos congelados como sanción por la invasión de Ucrania sean utilizados para pagar las indemnizaciones a Ucrania por las sentencias del Tribunal de Estrasburgo, que podrían ascender a «miles de millones». EFE

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