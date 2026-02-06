Consejo Ejecutivo de OMS recomienda que Estados miembros acepten la salida de Argentina

1 minuto

Ginebra, 6 feb (EFE).- El Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó este viernes recomendar que durante la asamblea anual de sus Estados miembros, el próximo mayo, se acepte el retiro de Argentina de esta agencia sanitaria de Naciones Unidas.

Para ello ha aprobado un borrador de resolución que formará parte de la agenda de la Asamblea de la OMS, el cual plantea que «se reconozca» la salida de Argentina, notificada formalmente a la ONU y que el país sudamericano planea hacer efectiva a partir del 17 de marzo.

Argentina se uniría así a Estados Unidos, que el pasado 22 de enero oficializó su salida de la OMS, un año después de que el presidente estadounidense, Donald Trump anunciara esta medida, apenas iniciado su segundo mandado. EFE

