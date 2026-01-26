Conservador ‘California Post’ aterriza en la costa oeste con el ADN de The New York Post

Los Ángeles (EE.UU.), 26 ene (EFE).- ‘California Post’ lanzó este lunes la primera edición en formato tabloide diario, marcando una nueva era para el periodismo en la costa oeste con un nuevo medio que replica la fórmula de éxito de The New York Post.

«Traemos el ADN del New York Post, un periodismo que realmente conecta con la audiencia… que se basa en el ingenio, el sentido común y la precisión en lo que le interesa a esta audiencia», indicó Nick Papps, editor jefe de California Post, a Fox News Digital.

El medio de línea editorial conservadora se parecerá a The New York Post, con su emblemática portada roja con letras blancas y bordes negros, aunque solo cambiará en los valores de audiencia, destinados a California, el estado más poblado de Estados Unidos y la cuarta economía más grande del mundo.

California Post buscará ofrecer cobertura de noticias de primera mano, englobando deportes, entretenimiento y los negocios de Hollywood en sus ediciones impresas y en línea, mientras que la contraportada se centrará en la inmensamente popular escena deportiva de la costa oeste. EFE

