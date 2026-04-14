Convocan una marcha hacia la embajada de EEUU en Venezuela para exigir elecciones

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Sindicatos convocaron este lunes a una marcha hacia la embajada de Estados Unidos en Venezuela el jueves para exigir el llamado a elecciones, así como transparencia en el manejo de los ingresos petroleros bajo custodia del gobierno de Donald Trump.

Estados Unidos capturó el 3 de enero al entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, bajo sospecha de narcotráfico, durante una incursión militar en Caracas.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió el mando de manera transitoria y gobierna bajo presión de Trump, que ha dicho estar a cargo de Venezuela y de la venta de su petróleo.

«Marchemos juntos hacia la embajada norteamericana a entregar un documento para exigir que se acelere el proceso de transición en Venezuela, porque con esta gente que hoy en día está dirigiendo el país no vamos a conseguir ninguna transición favorable para la población», dijo a la prensa Jorge López, representante sindical.

«¡Este 16 a la calle otra vez!», coreaba un grupo de trabajadores reunidos a las afueras de la Defensoría del Pueblo, en Caracas.

La oposición venezolana exige a Rodríguez convocar elecciones ante la «ausencia absoluta» de Maduro, quien se enfrenta a un juicio en Nueva York por narcotráfico, tras cumplirse el plazo de 90 días que establece la Constitución.

«Es necesario que se llame a unas elecciones libres para que sea el pueblo el que elija sus autoridades para garantizar una transición hacia la democracia, la libertad y la expresión civil de todo el pueblo venezolano», agregó López.

Rodríguez ha reformado las leyes petroleras y mineras para dar cabida a empresas privadas nacionales e internacionales, tras décadas de control estatal.

Washington ha informado que unos 500 millones de dólares en ingresos petroleros se han transferido a Venezuela. Del total, asegura Caracas, unos 300 millones se han destinado para financiar salarios.

«El gobierno americano está comercializando el petróleo, pero nosotros los ciudadanos seguimos igualitos», se quejó el sindicalista Jesús Jaramillo.

«Le exigimos al señor Donald Trump y (al secretario de Estado) Marco Rubio que le dé una respuesta a este pueblo que se está muriendo de hambre», dijo.

Rodríguez prometió para el 1 de mayo un «incremento responsable» de salarios, carcomidos por años de inflación y una dramática retracción de la economía en la última década.

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