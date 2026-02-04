Copa Airlines destaca el ascenso de mujeres pilotos en su flota Boeing 737

Ciudad de Panamá, 3 feb (EFE).- Copa Airlines, la principal aerolínea panameña, informó este martes del ascenso de 43 primeros oficiales al rango de capitán, el 5% mujeres, como parte de su modelo de desarrollo de talento técnico y fortalecimiento de su operación aérea.

Copa dijo en un comunicado que este avance profesional es «un hito en la carrera de los pilotos», que asumen «con mayores responsabilidades al mando de aeronaves comerciales de la flota Boeing 737 de la aerolínea».

En la promoción, el 5% de los pilotos ascendidos son mujeres, «en línea con el avance sostenido de la participación femenina en posiciones técnicas y de liderazgo dentro de la operación aérea», destacó Copa.

Subraya que al día de hoy «las mujeres representan el 12% de la plantilla total de pilotos de Copa Airlines, uno de los porcentajes más altos de la industria de la aviación a nivel internacional».

Estas trayectorias, según la información, reflejan el enfoque de Copa Airlines en el desarrollo de talento interno y en la creación de oportunidades de crecimiento profesional dentro de su operación.

«En Copa Airlines el ascenso a capitán forma parte de un modelo operativo que prioriza la seguridad, la consistencia y la toma de decisiones bien fundamentadas», afirmó el vicepresidente de Operaciones de Vuelo de la compañía aérea, Bolívar Domínguez.

El ejecutivo de la aerolínea añadió que este proceso de formación se realiza bajo los «más altos estándares de la industria y asegura que cada piloto que alcanza este rango esté preparado para liderar la cabina de mando en entornos operativos complejos».

«Es un pilar fundamental para sostener una operación confiable, eficiente y alineada al crecimiento de nuestra red y flota», indicó Domínguez.

Copa explica que el ascenso al rango de capitán es el resultado de un proceso de formación «exigente y progresivo», diseñado para preparar a los pilotos para asumir el liderazgo y la toma de decisiones en la cabina de mando.

Copa Airlines cuenta con una plantilla de más de 1.445 pilotos y proyecta la incorporación de más de 350 en los próximos 3 años, en línea con la expansión de su flota, el crecimiento de su red de rutas y el fortalecimiento del Hub de las Américas, principal centro de conexiones del continente. EFE

