Copernicus lanza una nueva herramienta para rastrear emisiones por incendios forestales

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Berlín, 30 jul (EFE).- El Servicio de Monitoreo de la Atmósfera de Copernicus (CAMS) ha lanzado una nueva herramienta que permite acceder en tiempo casi real a los datos de las emisiones que producen los incendios forestales a nivel global, bajo el nombre de ‘Fire Emissions Watch’ (Vigilancia de Emisiones por Incendios).

En un comunicado, el componente del programa espacial europeo, con sede en Bonn (Alemania) explicó que según los datos disponibles, 2026 va camino de convertirse en uno de los años con los incendios forestales más graves en Europa desde que hay registros.

Así, Francia ya ha batido el récord de emisiones por incendios, superando a 2022, indicó, con 0,89 megatoneladas de carbón emitidas en julio de este año

España por el contrario, con 1,85 megatoneladas emitidas a lo largo de este mes, aún no ha alcanzado el récord de las 1,88 megatoneladas de julio de 2021.

La nueva herramienta permite a los usuarios explorar de forma interactiva los incendios actuales en Francia y España, por ejemplo, a través de la observación de los datos de emisiones, así como visualizar los movimientos de humo, comparar la actividad de incendios entre regiones y reproducir incendios pasados.

Además, se pueden descargar gráficos y mapas desde la plataforma, lo que volverá la información más accesible a investigadores, periodistas, legisladores y otros, prometió Copernicus.

«Es muy apropiado que este producto se lance en un momento tan crítico para los incendios en el globo, en el que miles de personas están desplazadas y millones expuestos a una contaminación peligrosa del aire», declaró Laurence Rouil, directora de CAMS. EFE

cph/crf