Corea del Sur acusa a Pyongyang de haber disparado un «proyectil no identificado»

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Corea del Norte disparó al menos un «proyectil no identificado» este jueves, informó el ejército surcoreano.

«Corea del Norte lanza un proyectil no identificado hacia el mar del Este», afirmó el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur en un mensaje a la prensa, usando la denominación coreana del mar de Japón.

La víspera, Pyongyang acusó a Japón de «transformarse en un estado belicista» por el refuerzo de su posición militar en el Pacífico.

«Algo que podría ser un misil balístico fue lanzado desde Corea del Norte», aseguró también el ministerio de Defensa japonés en la red social X.

El ministro de Defensa de Japón, Shinjiro Koizumi, dijo esta semana que las fuerzas armadas del país necesitan reforzarse con un «sentido de urgencia y crisis» debido a las crecientes amenazas de China, Rusia y Corea del Norte.

El miércoles, Kim Yo Jong, la poderosa hermana del líder norcoreano Kim Jong Un, dijo en un comunicado difundido por los medios estatales que el «liderazgo de Pyongyang establecerá opciones militares adicionales que se deben obviamente a la transformación de Japón».

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