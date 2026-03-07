The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Corea del Sur repatriará el domingo a surcoreanos atrapados en Emiratos Árabes Unidos

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Seúl, 7 mar (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Corea del Sur informó este sábado que prepara un vuelo para repatriar mañana domingo a un número indeterminado de sus ciudadanos atrapados en Emiratos Árabes Unidos por la guerra contra Irán, que se ha extendido a Oriente Medio.

El ministerio apuntó en que el vuelo, operado por la aerolínea Etihad Airways y con unos 290 asientos, partirá de Abu Dhabi al mediodía del domingo con destino a Incheon.

«Nuestro gobierno está haciendo todo lo posible para operar de acuerdo con el cronograma, pero existe la posibilidad de cancelación o cambio dependiendo de cambios en las circunstancias, como las condiciones de operación», apuntan en un comunicado de prensa.

La nota oficial remarca que se dará prioridad a los pacientes gravemente enfermos, personas con discapacidades graves, mujeres embarazadas, ancianos y bebés.

La medida llega después de que el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, apremiara el jueves a su Gobierno para elaborar un plan de evacuación para los ciudadanos surcoreanos en Oriente Medio, en plena escalada de la guerra entre Irán y Estados Unidos e Israel.

El viernes ya regresaron al país más de 370 surcoreanos a bordo del primer vuelo directo desde Dubai, recoge la agencia de noticias Yonhap.

Varios países, entre ellos Estados Unidos o Japón, han comenzado a evacuar a algunos de sus nacionales en la región a medida que se expande el conflicto, que comenzó el pasado sábado con una oleada de ataques estadounidenses e israelíes contra Irán en los que murió el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí.

Irán ha respondido lanzando misiles contra Israel y contra países vecinos aliados de Washington, mientras el Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, subrayó este miércoles que tiene munición suficiente para completar su campaña y deslizó que la guerra podría durar hasta ocho semanas. EFE

seu-nc/llb

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR