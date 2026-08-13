Cortada la autopista entre el aeropuerto de Fiumicino y Roma por un incendio

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Roma, 13 ago (EFE).- Un incendio en la localidad de Piana del Sole, a 25 kilómetros de Roma, ha obligado a cortar la autopista que une el aeropuerto de Fiumicino con la capital italiana, según informó este jueves la policía local.

El fuego se detectó poco antes de las 16:00 hora local (14:00 GMT) cuando la policía intervino ante la presencia de maleza y madera en las cercas de la rotonda de Vía Cristóforo Sabbadino en dirección al aeropuerto Fiumicino.

A la zona han acudido equipos de los bomberos, Protección Civil y la policía local que ha activado las medidas de seguridad necesarias y la gestión del tráfico, ya que la magnitud del incendio ha obligado a interrumpir el tráfico de la autopista Roma-Fiumicino, provocando importantes retenciones.

Las llamas afectan también a la zona de la Feria de la Nueva Roma, uno de los principales centros de exposiciones y convenciones de la capital italiana. EFE

sam/acm