Corte Constitucional de Tailandia destituye a primera ministra

La Corte Constitucional tailandesa destituyó el viernes a la primera ministra Paetongtarn Shinawatra y a su gabinete por la gestión de una disputa diplomática con Camboya.

En su veredicto, los nueve jueces del tribunal consideraron que la dirigente no había respetado las normas éticas gubernamentales durante una llamada telefónica con el exgobernante camboyano Hun Sen en junio, en medio de tensiones con el país vecino.

Shinawatra se convierte en el tercer miembro de su familia en abandonar la jefatura de gobierno, después de su padre Thaksin y su tía Yingluck, ambos derrocados por golpes de Estado militares.

La Corte Constitucional había destituido hace un año a su predecesor, Srettha Thavisin.

La líder, de 39 años, afirmó que había hecho todo lo posible por actuar en interés nacional.

«Mis intenciones eran beneficiar al país, no obtener ganancias personales, sino mejorar la vida de la gente, incluidos civiles y soldados», declaró a la prensa tras conocer la sentencia.

Sin un candidato claro para asumir el cargo de primer ministro, el reino asiático se enfrenta a un periodo de profunda incertidumbre política.

Shinawatra fue culpada de haber infringido las normas éticas exigidas a un jefe de gobierno durante un llamado con el exdirigente camboyano Hun Sen, que se filtró en internet.

La discusión tuvo lugar en junio durante una escalada entre ambos países, iniciada tras la muerte de un soldado camboyano a finales de mayo en enfrentamientos transfronterizos con el ejército tailandés en una zona en disputa.

En esa conversación, que fue grabada y difundida sin su consentimiento, llamó «tío» a Hun Sen y se refirió a un comandante militar tailandés como su «opositor».

El asunto provocó una crisis política en el país, que llevó a los conservadores del Bhumjaithai a abandonar la coalición de gobierno, además de elevar las tensiones en la frontera con Camboya.

Ambos países fueron protagonistas en julio de cinco días de enfrentamientos armados, que causaron 40 muertos y más de 300.000 desplazados.

Desde hace dos décadas, la política en el país asiático ha estado dominada por una disputa entre la élite conservadora promilitar y monárquica, y el clan Shinawatra, al que consideran una amenaza al orden social tradicional tailandés.

Hace una semana, el padre de Paetongtarn, Thaksin, fue absuelto en su juicio por delito de lesa majestad. El multimillonario y ex primer ministro de 76 años se enfrentaba a una pena de hasta 15 años de prisión por estos hechos.

