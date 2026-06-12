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Corte de apelaciones permite al Gobierno Trump seguir cobrando su arancel global del 10 %

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Washington, 12 jun (EFE).- Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos secundó este jueves que la Administración del presidente Donald Trump siga aplicando el gravamen global del 10 % impuesto por el republicano en febrero después de que el Supremo invalidara gran parte de su anterior esquema arancelario.

El tribunal otorgó así hoy una victoria temporal al Gobierno Trump al permitir que se sigan cobrando las tasas mientras avanza el proceso legal contra estos gravámenes, aplicados bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 y con fecha de expiración prevista para fines de julio, si no son extendidos por el Congreso. EFE

ygg/mra

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