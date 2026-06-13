Costa de Marfil adopta un compromiso nacional para frenar una ola de violencia machista

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Abiyán, 13 jun (EFE).- Costa de Marfil lanzó este sábado un compromiso nacional contra la violencia de género con la intención de frenar la ola de casos anuales que se dispararon de 2.000 a más de 10.000 en menos de una década.

“La violencia de género no es un asunto privado, una tradición ni una práctica religiosa; es una injusticia y un atentado contra la dignidad humana”, sentenció Nassenéba Touré, ministra de la Mujer, la Familia y la Niñez, en el Palacio de Congresos del Hotel Ivoire de Abiyán, capital económica del país.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio y amadrinada por la primera dama marfileña, Dominique Ouattara, reunió a autoridades tradicionales y religiosas, representantes de la sociedad civil, jóvenes, artistas, medios de comunicación y funcionarios de países vecinos en torno a una política de tolerancia cero de violencia contra la mujer.

Las autoridades atribuyen el aumento de casos al refuerzo en las estructuras de acogida a víctimas y a una mayor disposición de las mujeres a denunciar a sus agresores.

Durante el evento, la vicepresidente del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de Costa de Marfil, Bamba Drissa, leyó el “pacto de tolerancia cero”, un documento que recoge compromisos que incluyen acceso gratuito e inmediato a atención médica, psicológica y judicial para las supervivientes, así como y movilización de medios, artistas y la ciudadanía para que la violencia deje de ser banalizada.

“La lucha contra la violencia de género es responsabilidad de toda la nación, no de un solo ministerio”, concluyó Drissa

Líderes católicos, islámicos y jefes tradicionales del país se sumaron a la iniciativa y se comprometieron a combatir la violencia de género desde sus instituciones.

El cardenal Dagbo se comprometió a movilizar a sacerdotes e instituciones religiosas en la lucha activa para que la violencia de género sea “reconocida como inaceptable e incompatible con los valores del Evangelio”.

Por su parte, el jeque Aïma Ousmane Diakité, presidente del COSIM (Consejo Superior de Imanes, Mezquitas y Asuntos Islámicos) de Costa de Marfil, reafirmó el compromiso islámico e instó a “actuar en el sentido correcto de la historia”.

Por último, la primera dama afirmó que “este es un día histórico y que las violencias de género son un atentado contra los derechos humanos y la dignidad humana”, al clausurar el evento.

Según datos oficiales, el país registró 10.747 casos el año pasado, un 11,9 % más que en 2024, cuyo desglose incluye 841 violaciones, 254 agresiones sexuales, nueve mutilaciones genitales femeninas, 2.154 agresiones físicas, 181 matrimonios forzados, 5.096 negaciones de recursos o servicios y 2.212 casos de violencia psicológica.

El 79,85 % de los casos de violencia machista son de naturaleza doméstica y el 97 % de las violencias sexuales afectan a mujeres y niñas, mientras que los niños representan el 36 % de los casos atendidos y en el plano judicial el 89,52 % de las denuncias por violación tramitadas ese año terminaron en condena. EFE

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