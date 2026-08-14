Costa Rica extradita a EEUU a uno de sus mayores narcos ligado al Clan del Golfo

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Costa Rica extraditó este jueves a Estados Unidos a dos miembros del cártel colombiano del Clan del Golfo, uno de ellos considerado por Washington como uno de los principales narcotraficantes del país centroamericano, informaron las autoridades.

El empresario costarricense Gilbert Bell Fernández, alias «Macho Coca», y el colombiano Gabriel Lozano Bonilla, alias «Compadre», fueron enviados desde el aeropuerto Internacional Juan Santa María, al noroeste de San José, para ser juzgados en un tribunal federal de Nueva York.

Bell Fernández, de 63 años, está considerado por el Departamento del Tesoro estadounidense como uno «de los mayores traficantes» de droga de Costa Rica, según la ficha policial de esta institución, que lo incluyó en su lista sancionatoria en 2023.

«La DEA (la agencia antidrogas estadounidense) los vincula con el Clan del Golfo», señaló a periodistas el fiscal general costarricense, Carlo Díaz.

Los extraditados «desarrollaban la logística» para «facilitar el trasiego de cocaína hacia los Estados Unidos» para el cártel colombiano, considerado por Estados Unidos como una organización «terrorista».

«Le doy gracias a los Estados Unidos porque me llevan de este país, me están salvando la vida», afirmó Bell Fernández, quien denunció supuestos malos tratos durante su encarcelamiento.

Por su parte, Lozano Bonilla, naturalizado costarricense, también está presuntamente vinculado con el envío de cocaína líquida hacia Europa y Asia.

«Estas personas representan objetivos de persecución importantes (…) que hoy ya están en manos de la DEA», indicó el fiscal.

Tanto Bell Fernández como Lozano Bonilla fueron trasladados hacia el aeropuerto con chalecos antibalas y cascos en medio de estrictas medidas de seguridad, según medios locales.

Aliada del presidente estadounidense Donald Trump, la mandataria derechista costarricense Laura Fernández ha prometido mano dura contra el narcotráfico, al que vincula con un aumento de la criminalidad en el país, considerado por décadas uno de los más seguros de la región.

El territorio centroamericano es utilizado como puente de la cocaína procedente sobre todo de Colombia y que es enviada a Estados Unidos, el principal mercado consumidor de esta droga.

Costa Rica permite la extradición tras una reforma constitucional de 2025 impulsada por el expresidente Rodrigo Chaves, antecesor de Fernández.

Desde entonces, ha extraditado a Estados Unidos, entre otros, al exministro de Seguridad y exmagistrado Celso Gamboa, acusado de narcotráfico, y su supuesto socio, Edwin López Vega, alias «Pecho de Rata».

bur-jjr/mvl