Costarricense Lina Ajoy, primera mujer en dirigir el ente de integración de Centroamérica

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San José, 10 jun (EFE).- La diplomática costarricense Lina Ajoy se convertirá a partir del 9 de agosto próximo en la primera mujer en dirigir el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) tras ser elegida como secretaria general por votación de los presidentes de la región, informó este miércoles el Gobierno de Costa Rica.

La Cancillería costarricense felicitó a Ajoy y le deseó «éxito en esta nueva responsabilidad», al tiempo que reafirmó «la confianza en que su labor permita garantizar una gestión eficaz, transparente y alineada con las prioridades de la agenda regional»

El Gobierno costarricense también mostró su confianza en que Ajoy dará «continuidad administrativa y política del Sistema en favor de la población centroamericana».

Ajoy formaba parte de una terna presentada por Costa Rica para el cargo y fue elegida este miércoles en una votación efectuada durante una reunión extraordinaria virtual de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA, en la que participaron el vicepresidente de Costa Rica, Francisco Gamboa; los presidentes Bernardo Arévalo (Guatemala), Nasry Asfura (Honduras) y Luis Abinader (República Dominicana).

Además, el vicepresidente de El Salvador, Felix Ulloa; los co-ministros de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada y Valdrack Jaentschke; y los vicecancilleres de Belice, Amalia Mai, y de Panamá, Carlos Hoyos, según la información de la Cancillería costarricense.

La nueva secretaria general del SICA comenzará sus funciones el 9 de agosto próximo para el período 2026-2030.

«Ajoy suma 27 años de experiencia en el Servicio Diplomático. Es embajadora de carrera, abogada y notaria y posee formación en Mediación y Cooperación. Domina los idiomas inglés e italiano. Su más reciente experiencia internacional fue como embajadora de Costa Rica en El Salvador, donde también representaba a Costa Rica ante el SICA y Belice», detalló la Cancillería costarricense.

En su hoja de vida también figuran los cargos dentro de la Cancillería como directora general de Servicio Exterior, directora Alterna de Política Exterior y directora Alterna de Cooperación Internacional.

El pasado 26 de mayo el Gobierno de Nicaragua reclamó su «derecho» a ocupar la secretaría general del SICA, que se encuentra vacante desde noviembre de 2023, cuando el abogado nicaragüense Werner Vargas renunció al cargo para el periodo 2022-2026.

Managua recordó en mayo pasado que había presentado tres ternas, con un total de nueve candidatos, para asumir la secretaría general del SICA, la cual, sostuvo, corresponde a Nicaragua, y las tres ternas «han sido rechazadas en distintos momentos y circunstancias”.

Para el Ejecutivo nicaragüense, el rechazo a sus candidatos revela “la existencia de un bloqueo injustificado, injustificable, ilegal e ilegítimo” en contra de Nicaragua. EFE

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