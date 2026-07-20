Crean carnet sanitario para indígenas panameños que trabajan por temporadas en Costa Rica

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Ciudad de Panamá, 20 jul (EFE).- Los Gobiernos de Panamá y Costa Rica acordaron crear un carnet sanitario para los indígenas panameños Ngäbe Buglé, que suelen migrar por temporadas al país vecino para trabajar en la cosecha del café, con el fin de compartir datos médicos y evitar duplicar esquemas de vacunación en menores.

«Este carnet va a ser un hito importante en el tratamiento y cuidado de toda nuestra comarca, especialmente la Ngäbe Buglé, que migra durante la época de la cosecha de café en Costa Rica», afirmó el ministro de Salud de Panamá, Fernando Boyd Galindo, según un comunicado difundido este lunes.

La iniciativa surge «para fortalecer la atención en salud de la población migrante» de la comarca Ngäbe Buglé, la más grande de Panamá y que suele habitar en las zonas fronterizas con Costa Rica, después de una reunión entre las autoridades sanitarias de ambos países, según informó el ministerio panameño.

De acuerdo con esta cartera, los beneficiarios podrán presentar el documento en los servicios de salud de Costa Rica para recibir atención médica con el respaldo de su historial sanitario.

Boyd Galindo explicó que uno de los principales beneficios del sistema será evitar la duplicación de esquemas de inmunización, una situación que actualmente se produce por la falta de documentación médica durante los desplazamientos transfronterizos.

«Hay veces que los niños reciben cuatro o cinco vacunas repetidas porque no cuentan con la documentación adecuada. Ahora, con este carnet, habrá un mejor control y seguimiento de su atención», indicó el ministro.

Cada año, miles Ngäbe Buglé, una de las siete etnias indígenas de Panamá, migran temporalmente a Costa Rica para trabajar en cosechas agrícolas, especialmente de café debido a su histórica relación laboral con ese grano, y obtener ingresos para sostener a sus familias. EFE

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