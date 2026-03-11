Cristina de Middel expone sus mejores trabajos en Argentina e invita a cuestionar todo

Sebastián Rodríguez Mora

Buenos Aires, 11 mar (EFE).- La consagrada fotógrafa española Cristina de Middel, Premio Nacional de Fotografía y expresidenta de la Agencia Magnum, inaugura este miércoles en Buenos Aires ‘Sueños y culpas’, una exposición que incluye sus ensayos ‘The Afronauts’ y ‘Gentlemen’s Club’, con una invitación a cuestionar todo en un mundo invadido de imágenes.

Durante un recorrido previo a la inauguración, De Middel explica a EFE que el objetivo de esta exhibición, la primera individual que realiza en Argentina, es plantear a todo un interrogante.

‘The Afronauts’ (2012), inspirado en un proyecto espacial que no llegó a ejecutarse en Zambia, y ‘Gentlemen’s Club’ (2023), formado por retratos de hombres consumidores de prostitución -y que rompe la dinámica de retratar siempre a las mujeres-, son los ensayos fotográficos que elevaron a De Middel a la cima de la fotografía mundial.

Nacida en Alicante (España), en 1975, la fotógrafa desembarcó en la galería Arte x Arte de Buenos Aires para presentar una retrospectiva distribuida en tres plantas, que incluye, además de los ensayos mencionados, una introducción a su trabajo con imágenes de sus quince fotolibros.

«Si tengo que buscar un punto de unión entre todo, es el interrogante: invitar a la gente a que cuestione lo que ve y no se trague las fotos sin masticar. Ahora parece que estamos en una granja de gansos de imágenes», argumenta.

Radicada desde hace más de diez años entre México y Brasil, De Middel observa que los profesionales de la fotografía de Latinoamérica y África, dos regiones que conoce bien, «son un ejemplo a seguir» porque han generado una producción «extremadamente relevante».

A su juicio, en estos lugares, la fotografía rompe con la forma «occidental» y «cartesiana». Por «esa idea de ir contracorriente y tener gobiernos contrarios, consiguen hacer un trabajo extremadamente relevante, con un lenguaje único y propio», afirma.

‘Sueños y culpas’, exhibición organizada por Arte x Arte, junto con la Embajada y el Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA), incluye dos de los ensayos más reconocidos de De Middel a nivel mundial.

‘The Afronauts’, basado en la idea de un profesor zambiano de formar la primera tripulación africana para viajar a la Luna, catapultó la carrera de la expresidenta de Magnum.

Luego llegó ‘Gentlemen’s Club’, tras ochos años de investigación. Este es uno de los trabajos más notables del fotoperiodismo, basado en entrevistas y retratos a hombres consumidores de prostitución en Río de Janeiro, La Habana, Ciudad de México, París, Bangkok, Los Ángeles, Lagos, Kabul, Amsterdam y Bombay.

La fotógrafa reconoce durante su paseo por la galería porteña que para llevar a cabo este proyecto debió superar prejuicios, enojos y miedos. Así logró un giro decisivo en su modo de mirar el trabajo sexual para llegar a un trabajo documental inédito.

Sobre el presente del fotoperiodismo, De Middel reconoce que «está en crisis porque los medios están en crisis, porque antes había 40 periódicos y ahora hay cuatro. Pero, a su juicio, no se trata de una crisis de calidad.

«Hay una evolución natural de lo que es el registro histórico, de lo que es la verdad, de lo que es la opinión, hacia otra cosa. No sé si será mejor o peor. Igual lo que teníamos no era lo mejor, porque llevábamos haciéndolo así durante 70 años y tampoco hicimos un impacto que cambió la historia», agrega la fotógrafa.

De Middel tiene palabras de elogio para el cine, al considerar que esta disciplina tiene una «mentalidad mucho más abierta» a otros lenguajes.

«Es una industria que premia, a la que apoyan los gobiernos. Realmente es una herramienta de registro que ha cuajado de una manera mucho más fructífera con la audiencia. Me encantaría que la mentalidad fotográfica fuera tan generosa, tan abierta, tan rica mentalmente como es el cine», opinó.

‘Sueños y culpas’ se puede visitar desde este miércoles hasta el 16 de mayo en la galería Arte x Arte, en el barrio porteño de Villa Crespo. EFE

