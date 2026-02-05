CSG anuncia un encargo de 100 blindados Patriot para Asia por 247 millones de euros

2 minutos

Praga, 5 feb (EFE).- Excalibur, filial del grupo checo de defensa Czechoslovak Group (CSG), uno de los fabricantes de armamento de mayor crecimiento en Europa, ha recibido un pedido de más de 100 vehículos blindados Patriot para un país del sudeste asiático.

Así lo anunció este jueves la empresa en un comunicado, en el que no especifica el país destinatario de los ejemplares de Patriot, un vehículo táctico de combate modular que, gracias al chasis TATRA, se caracteriza por una excelente movilidad en terrenos difíciles.

La nota cifra unos 247 millones de euros (unos 300 millones de dólares) el valor total de los contratos.

«El pedido incluye una amplia gama de variantes de la plataforma Patriot diseñadas para fuerzas terrestres modernas, desde vehículos transportadores de mortero y vehículos de comando hasta vehículos blindados de transporte de personal, vehículos de combate de infantería con ruedas y versiones blindadas de evacuación médica», precisó la compañía en un comunicado.

El acuerdo prevé un plazo de tres años para la entrega de los ejemplares Patriot.

En el pasado, el grupo CSG exportó a la región asiática sistemas de puentes y lanzacohetes.

Presidido por Michal Strnad, que con un capital personal de 9.500 millones de euros, según Forbes, es una de las mayores fortunas de la República Checa, Excalibur forma parte de uno de los holdings más dinámicos del sector.

El grupo CSG debutó en el mercado de valores de Ámsterdam el pasado 23 de enero, con un precio de 25 euros por título.

La acción llegó a negociarse poco después de su estreno en torno a los 32,50 euros, en una salida a bolsa con la que la compañía captó 3.300 millones de euros (unos 3.870 millones de dólares), la mayor oferta pública inicial (OPI) de una empresa del sector de defensa registrada hasta la fecha y a la que acudieron en masa grandes inversores. EFE

