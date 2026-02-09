Cuba agota su combustible para aviones en un nuevo episodio del asedio petrolero de EEUU

Juan Palop

La Habana, 9 feb (EFE).- Cuba se queda este lunes sin combustible para aviones, una evidencia más de los graves efectos que está teniendo el estrangulamiento petrolero de EE.UU. sobre una isla que se encontraba ya en una grave crisis económica y energética.

Como adelantó EFE, las autoridades cubanas informaron a las aerolíneas este domingo a través del servicio de comunicaciones Notam (Aviso a aviadores) y las compañías con vuelos diarios a la isla -principalmente estadounidenses, españolas, mexicanas y panameñas- empezaron a tomar medidas de emergencia.

Las aerolíneas españolas Air Europa e Iberia, con rutas diarias a La Habana, informaron de que a partir de ahora en sus vuelos desde la isla a Madrid incluirán una parada técnica de repostaje en República Dominicana.

Varias compañías de Canadá, el primer mercado de origen del turismo a la isla, comenzaron este lunes a reajustar sus frecuencias y rutas, así como a ofrecer cancelación de reservas o cambios sin penalización a sus clientes.

El aviso de las autoridades cubanas en Notam afectaba a los nueve aeropuertos internacionales de Cuba y tenía, en principio, validez por un mes, del 10 de febrero al 11 de marzo.

El sector turístico al completo, esencial para la economía cubana, está viéndose afectado por el asedio petrolero de EEUU, que primero acabó con los envíos de Venezuela (3 de enero) y luego amenazó con aranceles a los países suministrasen crudo a la isla (29 de enero).

Entre las medidas de emergencia incluidas en el duro paquete anunciado por el Gobierno cubano para tratar de subsistir sin importaciones de petroleo (pese a que la isla sólo produce un tercio de sus necesidades energéticas) está la «compactación de infraestructuras hoteleras».

En efecto, según confirmaron a EFE este sábado fuentes del sector, varios hoteles del país -principalmente en Varadero y los cayos del norte- han cerrado sus puertas de urgencia y transferido sus turistas a otras instalaciones como medida de ahorro.

La hotelera española Meliá explicó a EFE que ha cerrado tres instalaciones en la isla de forma provisional, una decisión operativa «basada estrictamente en los niveles de ocupación» para optimizar recursos y con la prioridad de garantizar el mejor servicio y experiencia a los clientes.

El turismo en Cuba se encontraba ya en horas bajas por la conjunción de la pandemia, las sanciones estadounidenses y la crisis del país. El año pasado cerró con apenas 1,8 millones de visitantes internacionales, frente a los 4,7 de 2018.

El turismo había sido en Cuba una de las principales ramas de la economía y una de las tres mayores fuentes de divisas, con las remesas y las misiones médicas (otros dos ámbitos en horas bajas).

Crisis económica y energética

La escalada de la presión estadounidense cae sobre la isla en su peor crisis económica en décadas, con escasez de bienes básicos (alimentos, combustible, medicinas), elevada inflación, dolarización parcial, prolongados apagones diarios, derrumbe de la producción, abultado déficit fiscal y una migración masiva.

El oficial Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC) estima en su informe del segundo semestre del año pasado que el producto interno bruto (PIB) de la isla se contrajo un 5 % en 2025, con lo que la economía nacional habría caído más de un 15 % desde 2020.

El documento habla de una «coyuntura crítica» con «solapamiento de crisis» y de «un modelo económico agotado y sin resortes efectivos» para «transformar una realidad necesitada de cambios estructurales y una renovada capacidad de adaptación».

Sobre 2026, el CEEC advierte de un «escenario dominado por la incertidumbre» y percibe como optimista la previsión del Gobierno cubano de crecer un 1 %. Y eso, antes de la orden presidencial que amenaza con aranceles a quien suministre petróleo a la isla.

En este sentido, el secretario general de naciones Unidas, António Guterres, mostró este lunes su «preocupación» por la «la creciente escasez de combustible» en Cuba y expresó que la ONU está «trabajando con el Gobierno (cubano) para brindar mayor apoyo, incluyendo alimentos, agua, saneamiento y atención médica».

México, uno de los principales suministradores de crudo a Cuba en 2025, optó por suspender los envíos de petróleo y mandar a la isla 814 toneladas de ayuda humanitaria, aunque asegura que no ha abandonado la vía diplomática con Washington para tratar retomarlos.

Los dos barcos militares mexicanos con alimentos y productos de higiene tienen previsto atracar en Cuba a mediados de este semana. EFE

