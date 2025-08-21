Cuba da un salto con altura hacia el oro en los Juegos Panamericanos Junior
Luque (Paraguay), 21 ago (EFE).- El cubano Diosber Hernández se colgó el oro este jueves en el salto de altura de los Juegos Panamericanos Junior.
Hernández saltó para el metal dorado 2 metros y 7 centímetros, relegando la plata al argentino Santiago Barberia, que logró impulsarse con la misma distancia.
Igual resultado obtuvo el medallista de bronce, el mexicano Jesús Vázquez.
El criterio de definición de los jueces le dio el oro a Hernández por un menor número de intentos nulos.
Las pruebas de atletismo se disputarán hasta este viernes en el estadio del complejo del Comité Olímpico Paraguayo en Luque. EFE
laa/car
(foto)