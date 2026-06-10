Cuba denuncia el impacto del cerco económico de EE.UU. en el sector sanitario

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La Habana, 9 jun (EFE).- Autoridades del Ministerio de Salud Pública (Minsap) de Cuba denunciaron este martes el impacto en ese sector a causa del reforzamiento del bloqueo económico y energético de Estados Unidos sobre la isla, y señalaron que han adoptado medidas preventivas y de control en el área epidemiológica.

La viceministra del Minsap, Carilda Peña García, afirmó en la televisión estatal que el bloqueo recrudecido de Washington ha afectado los protocolos médicos aprobados para la salud pública en la isla, con la falta de combustibles y las trabas financieras para la adquisición de insumos para la producción de medicamentos como los diagnosticadores y de vacunas para la prevención de enfermedades transmisibles.

Señaló como ejemplo que en la actualidad 95.555 personas están pendientes de cirugías en el país, de ellas 5.152 de intervenciones por enfermedades oncológicas, en tanto 2.888 pacientes de hemodiálisis se encuentran afectados en su tratamiento sistemático por fallos de agua y electricidad.

Peña recalcó además que los enfermos crónicos de algunas patologías requeridas de tratamientos prolongados no pueden tener una mejor calidad de vida debido a la actual situación generada por las sanciones estadounidenses.

Entre las afectaciones también citó que hay instituciones sanitarias que no disponen de ascensor, recursos de lavandería, el estado constructivo de las instalaciones y que los problemas de transporte inciden en el traslado de los insumos a los consultorios, y de los médicos y enfermeras.

«El sector ha necesitado de una serie de medidas de reingeniería para paliar la situación. La premisa es no cerrar ninguna unidad de salud, tratar de mantener los servicios hasta donde sea posible y hacer la utilización óptima de los recursos que existen», sentenció.

La viceministra enfatizó en que en esta época del año las elevadas temperaturas, la humedad y además la acumulación de basura por la crisis con el combustible, así como los salideros de aguas inciden en el ordenamiento ambiental, lo que favorece las condiciones para la proliferación de los mosquitos aedes aegypti, transmisores de enfermedades como el dengue y el chikunguña.

En ese sentido recordó que meses atrás se reportó una epidemia de esas enfermedades en la isla, señaló que el dengue es una patología endémica en Cuba, y aunque dijo que actualmente la tasa de casos sospechosos «es muy baja», advirtió que pueden aparecer brotes localizados porque esa arbovirosis circula en el país.

Asimismo alertó sobre la enfermedad diarreica aguda, habitual en la temporada de verano, con la advertencia de prestar especial atención para evitar que afecte a los menores de un año y a los ancianos.

Por su parte, la directora de vigilancia y lucha antivectorial del Minsap, Madeleine Rivera, explicó que actualmente aplican un plan de enfrentamiento a las arbovirosis con el uso de abate, un producto que elimina los criaderos del mosquito y cuentan con un insecticida de alta efectividad, pero tienen limitaciones con el combustible para operar los equipos de fumigación.

El Gobierno cubano ha denunciado insistentemente que el endurecimiento del cerco comercial y energético, así como las sanciones aplicadas por EE.UU. desde principios de 2026 limitan el acceso a suministros y servicios esenciales, y son la principal causa del desabastecimiento y la escasez de productos básicos en la isla. EFE

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