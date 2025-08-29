Cuba recibe a 161 inmigrantes irregulares deportados por Estados Unidos

2 minutos

La Habana, 28 ago (EFE).- Un avión con 161 migrantes irregulares cubanos deportados por Estados Unidos llegó este jueves a La Habana en la octava operación de este tipo realizada desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump el 20 de enero de 2025.

Los migrantes devueltos -124 hombres y 37 mujeres- retornan a la isla «en cumplimiento de los acuerdos migratorios bilaterales» suscritos entre los Gobiernos de La Habana y Washington, indicó una nota del Ministerio del Interior (Minint), citada por la televisión estatal.

Dos de las personas recién repatriadas se encuentran bajo investigación «como presuntos comisores de hechos delictivos antes de salir del país», añade el informe.

También precisa que con esta operación suman 33 las devoluciones realizadas desde varios países de la región en el 2025, con un total de 1.001 personas retornadas, la mayoría desde Estados Unidos.

Las autoridades cubanas recalcaron que el país caribeño ratifica «su compromiso con una migración regular, segura y ordenada» y reiteraron el peligro y las condiciones de riesgo para la vida que representan las salidas ilegales del país.

Los Gobiernos de La Habana y Washington tienen un acuerdo bilateral para que todos los migrantes que lleguen por mar al territorio estadounidense sean deportados al país caribeño.

Asimismo, los vuelos de deportación que estaban suspendidos desde 2020, fueron retomados a finales de abril de 2023 principalmente para los insulares considerados «inadmisibles» tras estar retenidos en la frontera con México.

De acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, en inglés) de EE.UU., durante el periodo fiscal 2024, que concluyó el 30 de septiembre pasado, 217.615 cubanos llegaron a los Estados Unidos.

Además, un total de 8.261 cubanos fueron registrados por las autoridades fronterizas estadounidenses en octubre pasado, el primer mes del año fiscal 2025.

La agencia fronteriza añadió que más de 860.000 migrantes de la isla entraron al territorio del país norteamericano en los últimos cuatro años.

En 2024 se efectuaron 93 devoluciones desde diferentes países de la región, con un total de 1.384 migrantes irregulares retornados a Cuba, acorde con medios oficiales.

Cuba registra en los últimos años un éxodo migratorio sin precedentes debido a la grave crisis económica que padece, con escasez de alimentos, medicinas y combustible, una inflación galopante, frecuentes y prolongados cortes eléctricos y una dolarización parcial de la economía. EFE

rmo/gad