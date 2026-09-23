Cuba recibe un nuevo lote de 5.000 sistemas fotovolticos donados por China

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La Habana, 23 sep (EFE).- Un nuevo lote de 5.000 sistemas solares fotovoltaicos donados por el Gobierno de China llegó a Cuba con destino a un proyecto para electrificar centros públicos y viviendas en regiones apartadas de la isla.

El embajador de China en Cuba, Hua Xin, anunció en las redes sociales el arribo del donativo, procedente de su país y transportado en 200 contenedores.

«China está acompañando la transición energética de Cuba y acompañando sus esfuerzos por mejorar las condiciones de vida del pueblo con acciones concretas», afirmó el diplomático chino en un video que acompaña el anuncio.

La Habana y Pekín mantienen una estrechas relaciones políticas y económicas en las que el país asiático destaca como uno de los principales aliados de la isla.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, agradeció «al Partido, Gobierno y Pueblo de China por su solidaridad y ayuda material sincera, en momentos en que el gobierno de EEUU recrudece su bloqueo contra Cuba, y mantiene un cerco energético que ocasiona daños considerables a la población» en un mensaje en las redes sociales.

Este es el tercer donativo de 5.000 paneles fotovoltaicos enviados por China en los últimos meses, tras el recibido en noviembre de 2025 para las viviendas que quedaron aisladas en el extremo oriental de la isla tras el paso del huracán Melissa.

El pasado agosto arribó un cargamento similar que fue asignado a instituciones de servicios de salud y urgencias médicas, guarderías, funerarias, dependencias estatales de niños sin amparo familiar y sucursales bancarias, entre otros centros, según informó entonces el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.

Avances en la transición energética

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó en marzo sobre un plan para instalar sistemas solares en centros vitales en todos los municipios del país, así como en viviendas aisladas, incluyendo aquellas que nunca han tenido acceso a la electricidad.

Este miércoles, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, actualizó en su nuevo programa radiofónico Criterio Compartido que hasta la fecha, se han instalado en el país 1.418 megavatios (MW) de capacidad fotovoltaica, distribuidos en 144 parques, y citó la meta de más de 1.500 MW para cerrar el año.

Sobre las fuentes renovables refirió que aportan actualmente el 21,4 % de la generación eléctrica del país. Además detalló que estas han sido instaladas en el 99 % de los policlínicos, el 47 % de los hospitales, el 89 % de los hogares de ancianos y casas de abuelos, el 99 % de los hogares maternos, el 98 % de las funerarias y el 16 % de las casas estatales de niños sin amparo familiar.

Asimismo indicó que disponen de sistemas fotovoltaicos el 72 % de los bancos, el 97 % de las emisoras de radio y el 25 % de las radiobases.

Crisis energética y energía solar

Cuba sufre una profunda crisis energética desde mediados de 2024, en parte por un sistema energético profundamente obsoleto y sin las inversiones necesarias durante décadas, pero también agravado desde enero por el bloqueo petrolero aplicado por EE.UU.

En tales circunstancias, la situación energética del país es «crítica» y «extremadamente tensa», según ha reconocido el Gobierno insular, y ha escalado a máximos en los últimos meses con ocho desconexiones totales del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) reportadas en lo que va de 2026.

La mayoría de las centrales termoeléctricas -responsables del 40 % de la generación- fueron construidas en las décadas de los años 60 y 70 del siglo pasado y diariamente alrededor de la mitad de las 16 unidades generadoras instaladas no están operativas por averías o mantenimientos.

La principal apuesta del Gobierno cubano para salir de esta crisis ha sido la energía solar, principalmente con el apoyo chino, y ha puesto en marcha un programa para levantar 92 parques solares por toda la isla, con una potencia instalada total de unos 2.000 megavatios (MW). EFE

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