Cuba y Granada acuerdan cooperación en educación especial y alfabetización

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La Habana, 4 ago (EFE).- Cuba y Granada firmaron en Saint George dos acuerdos en el área de la educación especial y un programa de alfabetización con el fin de ampliar la cooperación en materia de educación, informaron este martes medios estatales.

Durante el acto, los firmantes en representación de ambos gobiernos resaltaron que estos convenios abren nuevas perspectivas para proyectos conjuntos, tanto en la capacitación de docentes como en la aplicación de metodologías probadas en Cuba y otros países de América Latina y el Caribe.

Los secretarios permanentes del Ministerio de Educación de Granada, Lorraine St. Louis Nedd y Elvis Morain, resaltaron la importancia de estos convenios «para atender necesidades específicas de la población y garantizar oportunidades de aprendizaje inclusivo».

Por su parte, la embajadora Yadirys Echenique Paz, destacó que estas iniciativas «forman parte de la vocación solidaria de la isla caribeña y de su compromiso con el desarrollo humano en Granada», según reportó la agencia Prensa Latina que recuerda la colaboración cubana en la preparación de jóvenes profesionales en Granada.

El programa cubano de alfabetización «Yo, sí puedo» que se aplicará en Granada es un método educativo por la pedagoga Leonela Relys, diseñado para enseñar a leer y escribir a personas jóvenes y adultas en pocas semanas. Desde su creación en 2001 se ha implementado en 30 países de América Latina, el Caribe, África, Oceanía y Europa. EFE

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