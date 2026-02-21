Déficit comercial de Honduras bajó un 4,4 % en 2025 impulsado por alza del precio del café

Tegucigalpa, 21 feb (EFE).- Honduras cerró 2025 con un déficit en su comercio exterior de bienes de 8.233,7 millones de dólares, lo que supone una reducción interanual del 4,4 %, impulsada principalmente por el crecimiento sostenido del precio internacional del café el año pasado, informó este sábado una fuente oficial.

La mejora en la balanza comercial obedece también al desempeño favorable en el precio de productos como el oro, aceite de palma y camarones, detalló el Banco Central de Honduras (BCH) en un informe.

Según el emisor del Estado, el déficit comercial de Honduras entre enero y diciembre de 2025 fue inferior en 375 millones de dólares a los 8.608,7 millones acumulados en todo 2024.

Las exportaciones en 2025 alcanzaron los 12.190,9 millones de dólares, lo que representa un aumento del 10,4 % en comparación con los 11.047,1 millones reportados en 2024, añadió la entidad.

Este aumento interanual del 10,4 % de las exportaciones se atribuye al dinamismo de las ventas externas, favorecido por precios internacionales históricamente altos de la actividad de la industria manufacturera, la que incluye productos que han pasado por un procesamiento como el café, aceite de palma y camarones, explicó la institución monetaria.

El 56,1 % de las exportaciones corresponde a mercancías generales, mientras que el 43,9 % proviene de bienes de transformación.

En cuanto a las importaciones, estas sumaron 20.424,6 millones de dólares en 2025, reflejando un aumento interanual del 3,9 % respecto a los 19.655,9 millones de 2024.

Este incremento se explicó principalmente por mayores compras de mercancías generales, tales como suministros industriales, bienes de consumo, alimentos y bebidas, enfatizó.

Las importaciones de mercancías generales representaron el 83,9 % del total, mientras que el 16,1 % restante correspondió a insumos para la producción maquiladora.

Norteamérica (Estados Unidos, Canadá y México) concentró el 47,2 % de las exportaciones totales de Honduras, equivalentes a 5.759,4 millones de dólares, y el 31,9 % de las importaciones, que sumaron 6.513,1 millones de dólares, agregó el BCH.

Centroamérica se consolidó como el segundo socio comercial más importante de Honduras, registrando un déficit comercial de 1.839 millones de dólares, mientras que el comercio con Europa reportó un superávit de 479,2 millones de dólares debido al crecimiento de las exportaciones de café, precisó el organismo.

El déficit comercial con Asia se situó en 4.413,9 millones de dólares, superior en 400,6 millones al registrado un año antes, debido al aumento del 18 % en las importaciones procedentes de China, señaló el Banco Central. EFE

