Damasco y Washington acusan a Israel de un ataque contra un aeropuerto militar sirio

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El representante especial de Estados Unidos para Siria, Tom Barrack, y el gobierno de Damasco acusaron este martes a Israel de unos bombardeos realizados por la mañana contra una base militar siria en desuso, que está siendo renovada con la ayuda de Turquía según una oenegé.

De momento, Israel no reaccionó a esas acusaciones. Los «ataques aéreos israelíes sobre la base aérea de Abu al Duhur constituyen una escalada innecesaria que no avanza hacia la estabilidad regional», escribió Tom Barrack en la red social X.

«Instamos a todas las partes a priorizar el discurso racional sobre más incidentes militares», agregó.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores sirio condenó «en los términos más enérgicos» este «acto de agresión injustificada».

Previamente, la televisión estatal siria, citando una fuente militar no identificada, había reportado que «aviones de la ocupación israelí atacaron esta mañana la pista del aeropuerto militar de Abu Duhur (…) con ocho bombardeos».

Según la cadena, el ataque causó «daños materiales a la infraestructura del aeropuerto sin causar bajas».

La diplomacia siria también instó a la comunidad internacional y al Consejo de Seguridad de la ONU a «adoptar una posición firme contra las reiteradas violaciones de Israel de la soberanía siria».

Israel ha realizado incursiones frecuentes en territorio sirio desde el derrocamiento del presidente Bashar al Asad en diciembre de 2024 a manos de una coalición islamista dirigida por el actual gobernante del país, Ahmed al Sharaa.

También ha enviado soldados a una zona de amortiguamiento vigilada por la ONU para separar las fuerzas sirias e israelíes en los Altos del Golán, ocupados por Israel desde 1967.

El aeropuerto atacado se encuentra fuera de servicio desde 2012, y permanece bajo resguardo de fuerzas del Ministerio de Defensa sirio, indicó la fuente de seguridad.

Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, los bombardeos del martes ocurrieron después de «una visita de una delegación militar turca al aeropuerto los últimos días como parte de los esfuerzos por reabrirlo».

Turquía, cuyas relaciones con Israel se degradaron a raíz de la guerra en la Franja de Gaza, es un aliado clave de las nuevas autoridades sirias.

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