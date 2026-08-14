De la Espriella autoriza las primeras cinco extradiciones de su Gobierno en Colombia

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Bogotá, 14 ago (EFE).- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha autorizado las primeras cinco extradiciones de su Gobierno, informaron este viernes medios locales.

Se trata de cinco personas, todas con al menos la nacionalidad colombiana, investigadas por los presuntos delitos de tráfico de drogas, violencia sexual agravada y tentativa de homicidio, y reclamados por las autoridades judiciales de Estados Unidos, Perú, República Dominicana y Panamá.

De la Espriella firmó este miércoles cinco resoluciones ejecutivas a través del Ministerio de Justicia para autorizar los traslados de estos sospechosos, según el diario El Espectador.

Dos de los investigados han sido requeridos por Washington por narcotráfico: Armando Luis Suárez Calvo, al que se vincula con bandas criminales como Los Pepes y el Clan del Golfo, y Didier Ignacio García, acusado de enviar cocaína a EE.UU. camuflada en exportaciones de frutas.

El investigado Diego Alberto Londoño va a ser enviado a Perú, donde está acusado de tráfico de drogas ilícitas agravado, ya que no le constan procesos abiertos en Colombia y fue detenido a petición de Lima.

Por su parte, el dominicano-colombiano Jorge Luis Mojica Ortiz es reclamado en República Dominicana por violación sexual agravada de una menor de edad, y Roderick Aldair Morales Delgado está acusado en Panamá de tentativa de homicidio agravado.

De la Espriella tomó posesión como presidente de Colombia el 7 de agosto y ha prometido mano dura contra la delincuencia común y los grupos armados ilegales. EFE

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