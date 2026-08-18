De la Espriella rebaja a 289 la cifra de fallecidos por el terremoto en Colombia

Compartir

1 minuto

Bogotá, 17 ago (EFE).- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, dijo este lunes que el terremoto del pasado 10 de agosto deja hasta el momento 289 fallecidos, una cifra inferior a la de 304 divulgada horas antes por el Instituto de Medicina Legal (IML).

«Hasta este momento se reportan 289 compatriotas fallecidos, 4.187 heridos y 143 desaparecidos. Más de 120.328 familias han sido registradas como afectadas, hay 26.945 viviendas destruidas y más de 127.557 viviendas averiadas», expresó el mandatario en una alocución al país.

Según De la Espriella, los datos son preliminares y «por respeto a las víctimas y a sus familias», su Gobierno «solo comunicará datos debidamente consolidados». EFE

joc/pc/rrt

(foto)(video)