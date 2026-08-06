De vendedor ambulante en las calles de Colombia a invitado de honor en la investidura

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Bogotá, 6 ago (EFE).- Hace apenas unas semanas Luis Felipe Yagüé recorría las calles de Florencia, capital del departamento colombiano de Caquetá (sur), vendiendo panela, café, huevos y miel, pero este viernes viajará a Cali para asistir como invitado de honor a la investidura del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

El vendedor ambulante, de 74 años, se convirtió en uno de los personajes más conocidos del periodo de transición después de que se hiciera viral un vídeo en el que un profesor universitario le dijera que dejaría de comprarle panela, un producto de la caña de azúcar, por haber votado por el ultraderechista De la Espriella.

Lejos de responder, Yagüé escuchó en silencio y se marchó, una actitud que multiplicó sus ventas.

El episodio llegó a oídos del presidente electo, que lo invitó públicamente a su ceremonia de toma de posesión y lo recibió en Barranquilla, ciudad que será sede alterna de la Presidencia durante su mandato, para convertirlo en el primer beneficiario y la imagen de la denominada ‘Ruta Milagro’, un programa con el que promete impulsar a pequeños empresarios y emprendedores colombianos.

«Usted es orgullo de Colombia (…) un colombiano al que hay que apoyar, al que hay que defender y al que hay que impulsar», le dijo el mandatario electo antes de anunciar que también le regalaría un traje para asistir a la investidura.

Días después, otro vídeo viral mostró al campesino en un almacén midiéndose un traje nuevo.

«Hoy recibo con muchísimo cariño el traje que vestiré para asistir a la posesión presidencial este viernes 7 de agosto. Es un momento muy especial que recibo con gratitud, humildad y el orgullo de seguir representando con orgullo el campo colombiano», expresó Yagüé en Instagram.

El agricultor comercializa panela, uno de los productos agrícolas más representativos de Colombia y un alimento básico de la canasta familiar.

El país es el segundo productor mundial y el principal exportador de panela, que se cultiva en más de 200.000 hectáreas, principalmente en los departamentos de Santander, Cundinamarca, Boyacá, Antioquia y Nariño, y que tiene como principales mercados internacionales a Estados Unidos y España, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Con la asistencia de Yagüé como invitado de honor a la ceremonia, De la Espriella busca escenificar una de las ideas principales de su futuro Gobierno: el respaldo a los pequeños productores y emprendedores como motor de la economía colombiana.

La investidura, que se celebrará en la Arena USC de Cali y será el primer cambio de mando de la historia de Colombia fuera de Bogotá, reunirá al rey Felipe VI, ocho mandatarios latinoamericanos, representantes de Países Bajos, una delegación de Corea del Sur y otra de Estados Unidos encabezada por el fiscal general interino, Todd Blanche. EFE

pc/joc/psh