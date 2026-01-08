De Venezuela a la NFL: Marco Rubio bromea sobre su futuro ante la ola de parodias

2 minutos

Miami (EE.UU.), 8 ene (EFE).- El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se hizo eco este jueves de las parodias que lo vinculan como el «hombre para todo» del Gobierno estadounidense, tras su vinculación con la reorganización de Venezuela, y bromeó con que estaba demasiado ocupado para salvar a los Miami Dolphins, que buscan nuevo mánager general y entrenador.

«Normalmente no respondo a rumores en línea, pero siento la necesidad de hacerlo en este momento. No seré candidato para los puestos actualmente vacantes de entrenador jefe y mánager general con los Miami Dolphins», afirmó Rubio en la red social X.

Nacido en Miami, Rubio es un aficionado de los deportes y de los equipos de Florida, estado por el que fue congresista antes de asumir su puesto actual en la Administración estadounidense.

«Aunque nunca se sabe lo que puede deparar el futuro, en este momento debo centrarme en los acontecimientos mundiales y también en los valiosos archivos de los Estados Unidos de América», justificó.

Rubio ha sido el blanco de una ola de parodias en forma de imágenes virales en redes sociales por su implicación directa en la crisis política de Venezuela, tras asumir a menudo funciones interinas cuando el gabinete del presidente estadounidense, Donald Trump, así lo requiere.

Actualmente ejerce simultáneamente como secretario de Estado, consejero de seguridad nacional, administrador de USAID y archivista de los Estados Unidos.

La última ola de imágenes lo vinculó con los Miami Dolphins, equipo histórico de la NFL que ganó dos Super Bowls en 1972 y 1973, pero que este año quedó fuera de los ‘playoffs’.

La franquicia no gana un partido de postemporada desde el 2008, una dinámica negativa que se cobró primero el puesto del mánager general en octubre, y que hoy se saldó con el despido del entrenador Mike McDaniel. EFE

hbc/laa