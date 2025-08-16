Decenas de detenidos y heridos en nuevas protestas contra el Gobierno nacionalista serbio

Zagreb, 16 ago (EFE).- Los choques entre manifestantes antigubernamentales y la Policía serbia han continuado por tercera noche consecutiva, con varias decenas de detenidos y heridos, según informó el Ministerio del Interior en la madrugada del viernes al sábado.

«Los manifestantes llegaron a Belgrado enmascarados, con barras de metal, palos de madera, piedras y escudos, y con la intención de herir a los policías”, declaró el ministro, Ivica Dacic, en rueda de prensa.

Según Dacic, 38 personas fueron detenidas y seis agentes resultaron heridos, mientras que medios críticos con el Gobierno nacionalista serbio afirman este sábado que los servicios de urgencias atendieron a al menos diez heridos en las protestas.

La televisión N1 informa de que Belgrado pasó otra noche «dramática», la tercera seguida, con manifestantes incendiando y volcando contenedores de basura por las calles y tirando artefactos pirotécnicos, y que la Policía los dispersó empleando vehículos blindados y gas lacrimógeno.

Las protestas pacíficas que se suceden desde hace nueve meses lideradas por universitarios contra el presidente Aleksandar Vučić, al que acusan de autoritario y corrupto, se han tornado violentas en los últimos días.

El miércoles resultaron heridos 27 policías y un mínimo de 80 civiles en enfrentamientos que, según los estudiantes y la oposición, fueron provocados por «matones» pro gubernamentales pero contra cuya violencia la Policía no reaccionó, al tiempo que, denuncian, abusó de la fuerza contra los manifestantes.

En un mensaje publicado anoche, Michael O’Flaherty, comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa, ha deplorado «el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía» y reiterado su llamamiento a que las autoridades «eviten el uso excesivo de la fuerza, pongan fin a las detenciones arbitrarias y reduzcan la tensión”.

Las protestas contra la violencia policial, incluidos enfrentamientos violentos, tuvieron lugar anoche también en Novi Sad, Valjevo, Nis, Sabac, Loznica y Kragujevac, y se anuncian también para este fin de semana.

La ola de multitudinarias protestas, mayoritariamente pacíficas, comenzó tras el derrumbe el pasado 1 de noviembre de una marquesina en la estación de trenes de Novi Sad, que acababa de ser remodelada, en el que murieron 16 personas.

La inicial exigencia de responsabilidades y de transparencia sobre la adjudicación y ejecución de la obra, realizada por empresas chinas, se transformó en una denuncia de autoritarismo del Gobierno, la exigencia de mejoras en el Estado de derecho y de la celebración de elecciones anticipadas.EFE

