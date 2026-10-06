Decenas de miles de personas salen a las calles en las protestas estudiantiles en Francia

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París, 6 oct (EFE).- La manifestación estudiantil de París, la más numerosa de las convocadas este martes que han reunido en todo el país a al menos 250.000 personas, según los sindicatos, comenzó en la plaza de la República de la capital francesa, en una jornada de reivindicación de mejoras en la educación y de convergencia de luchas contra los recortes en el sector público.

Esta movilización iniciada por alumnos de secundaria, que empezó el 17 de septiembre en un liceo de las afueras de París y se expandió después a todo el país para pedir una mejora de las condiciones en los centros y en la organización de los estudios, sucede en plena polémica por las denuncias de violencia policial contra los menores.

Las marchas de este martes cuentan con el apoyo de sindicatos como la CGT -el segundo en número de afiliados en Francia- y de partidos de izquierdas como la Francia Insumisa y el Partido Socialista. EFE

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