Decenas de miles de personas salen a las calles en las protestas estudiantiles en Francia

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París, 6 oct (EFE).- Decenas de miles de personas se manifestaron este martes en París en una jornada de reivindicación de mejoras en la educación y de convergencias de luchas contra los recortes en el sector público, que según los organizadores reunirá en toda Francia a al menos 250.000.

La manifestación estudiantil de la capital, la más numerosa de las convocadas este martes, comenzó en la plaza de la República.

Esta revuelta de alumnos de secundaria, que empezó el 17 de septiembre en un liceo de las afueras de París y se extendió después a toda Francia para pedir una mejora de las condiciones en los centros y en la organización de los estudios, sucede en plena polémica por las denuncias de violencia policial contra los menores.

Las marchas de este martes han contado con el apoyo de sindicatos como la CGT -el segundo en número de afiliados en Francia- y de partidos de izquierdas, como la Francia Insumisa (LFI) y el Partido Socialista (PS).

El líder del LFI, el candidato a las presidenciales de 2027 Jean-Luc Mélenchon, aseguró, en declaraciones captadas por las televisiones, que se trata de la mayor movilización juvenil en 50 años y pidió a los participantes «prudencia».

«Es una cosa increíble lo que estáis haciendo, no os dais cuenta. Es el movimiento de juventud más poderoso que se haya visto en Francia en 50 años. Y nadie se atreve a deciros que estáis equivocados, porque tenéis toda la razón», manifestó Mélenchon, al saludar a un grupo de estudiantes.

La protesta parisina, en la que se esperan entre 20.000 y 40.000 participantes, cuenta con un dispositivo especial de seguridad, con miles de policías y gendarmes en las calles, y con el cierre de diez estaciones de metro anexas al recorrido de la manifestación (entre la place de la República y la de Nación).

La convergencia de luchas entre estudiantes, sindicatos y la izquierda sucede tras la presentación del plan presupuestario para 2027 del Gobierno de Sébastien Lecornu, criticado por incluir medidas de ahorro que el Ejecutivo justifica debido a la elevada deuda del país (casi el 120 % del PIB) y la presión que los bonos franceses sufren en los mercados.EFE

atc/cat/mgr

(foto)(vídeo)

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