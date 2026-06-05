Defensora del pueblo critica a Bruselas por borrar un mensaje de Macron a Von der Leyen

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Bruselas, 5 jun (EFE).- La defensora del pueblo de la Unión Europea, Teresa Anjinho, acusó este viernes a la Comisión Europea de «mala administración» por no haber conservado un mensaje de texto entre el presidente francés Emmanuel Macron y Von der Leyen, sobre el acuerdo comercial con Mercosur

Es la conclusión a la que llegó hoy la defensora del pueblo, tras el expediente que abrió a raíz de la denuncia que presentó el periodista de investigación Alexander Fanta, del periódico «Follow the Money», insatisfecho con la negativa del Ejecutivo comunitario a mostrarle el mensaje, alegando que se había borrado.

Amparándose en el reglamento de transparencia de la Comisión, el periodista pidió en enero de 2024 el mensaje de Signal que Macron envió a Von der Leyen, en un momento en el que la Unión Europea estaba negociando las salvaguardas comerciales al acuerdo, del que Francia es su principal detractor.

En julio de 2025, la Comisión confirmó al periodista que Von der Leyen recibió el mensaje de Macron a través de la aplicación Signal, pero que no podía entregárselo porque la función de eliminación automática estaba activada.

La investigación de la defensora del pueblo fue incapaz de determinar si el mensaje se borró antes o después de la petición del periodista, ni si el Ejecutivo comunitario lo buscó cuando recibió la solicitud o quince meses después, cuando respondió negativamente a la reclamación de Fanta.

Ante esta situación, Ajinho pidió a la Comisión que conserve «todos» los mensajes intercambiados entre los comisarios y los Jefes de Estado y de Gobierno, así como entre los propios comisarios, «durante un periodo razonable, para permitir el escrutinio público mediante solicitudes de acceso», informó la defensora del pueblo en un comunicado.

«Además, la Comisión debería garantizar que, una vez recibida una solicitud de acceso a documentos, el documento en cuestión se conserve hasta que la solicitud se haya resuelto por completo. Esto permitiría a un organismo independiente, como el Defensor del Pueblo Europeo o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, verificar si la denegación de acceso está justificada», continuó el organismo.

Un portavoz de la Comisión dijo hoy que para la institución, «las obligaciones de transparencia son igual de importantes que el resto de sus tareas» y aseguró que los servicios pertinentes analizarán la declaración de la defensora del pueblo

El caso recuerda al de la negativa que la Comisión también dio al New York Times cuando le pidió acceso al intercambio de mensajes entre Von der Leyen y el director ejecutivo Pfizer, Albert Boula, mientras negociaba con la farmacéutica la compra de vacunas contra la Covid-19.

Aquel caso llevó al Tribunal General de la UE a acusar a Bruselas de falta de transparencia.

«La Comisión siempre se adherirá a los principios que repetidamente ha revisado y confirmado el tribunal. Las futuras mejoras de las obligaciones de transparencia, que se aplican por igual a todas las instituciones europeas, deben implementarse de forma coherente», añadió hoy el portavoz comunitario Balázs Újváry. EFE

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