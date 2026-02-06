Defensores de derechos de Rusia denuncian muerte de preso condenado por su ayuda a Ucrania

Moscú, 6 feb (EFE).- Defensores de derechos humanos de Rusia denunciaron este viernes la muerte de un hombre, reconocido por la organización Memorial como preso político y condenado en Rusia por alta traición por ayudar a las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Según la organización Rus Sidiaschaya (Rusia entre rejas), Román Sidorkin murió en una prisión de la región de Sarátov, donde cumplía una pena de 23 años de cárcel.

Una fuente dijo a la organización que vela por los derechos de los presos que Sidorkin presentaba síntomas de una bronquitis, pero las autoridades penitenciarias no barajaron su traslado al hospital y suministraron un tratamiento en la cárcel.

Más tarde se supo que el hombre, que tenía 52 años, desarrolló una neumonía y solo entonces le llevaron a un hospital, donde habría muerto cuatro días más tarde.

Sidorkin fue detenido en primavera de 2022 junto con su mujer.

Según las fuerzas de seguridad rusas el matrimonio, que trabajaba en una empresa del sector militar rusa, estaba ayudando a Ucrania a la que entregaba “documentación de muestras de equipos de carácter militar”.

La defensa del ruso argumentó que su cliente fue víctima de presión “física y mental” y métodos “ilegales” de las fuerzas de seguridad.

Además, informó al tribunal de los problemas de salud de Sidorkin y el hecho de que tenía a su cargo un hijo menor de edad.EFE

