Delcy Rodríguez aterriza en la India en su primera visita oficial como presidenta interina

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Nueva Delhi, 3 jun (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aterrizó este miércoles en el aeropuerto de Nueva Delhi para una agenda de cinco días volcada en la cooperación energética con el gigante asiático en plena crisis mundial del crudo.

«Feliz de estar en un país tan valeroso, espiritual y una potencia económica que hoy juega un papel muy relevante en el mundo (…) Vamos a tener una agenda muy fructífera donde yo espero abordar áreas de cooperación en beneficio de las principales necesidades del pueblo de Venezuela», declaró Rodríguez a su llegada a la capital.

El viaje de la líder chavista incluirá una reunión de alto nivel con el primer ministro indio, Narendra Modi, y otros líderes industriales, según confirmó el Gobierno indio el martes.

La bienvenida oficial en Nueva Delhi fue confirmada por el portavoz de Exteriores indio, Randhir Jaiswal, quien celebró la llegada de la mandataria interina y destacó que los encuentros buscarán «profundizar aún más los lazos entre la India y Venezuela» y dar continuidad al impulso de su asociación.

Rodríguez viaja acompañada por una amplia comitiva que incluye al canciller venezolano, Yván Gil; la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, la vicepresidenta sectorial de Salud, Isabel Iturria, y el vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, Miguel Pérez Pirela.

Según informaron a EFE fuentes cercanas a la visita, la agenda de la mandataria incluye una parada estratégica en Jamnagar para conocer la refinería de Reliance Industries, el complejo de refinado más grande del mundo, que podría convertirse en un destino clave para el crudo venezolano.

La comitiva tiene previsto trasladarse también a la sede del Grupo Tata en Bombay y mantendrá citas con la Alianza Solar Internacional (ISA) para explorar proyectos de energías limpias, según detallaron las mismas fuentes.

Esta reactivación comercial responde a la estrategia de Nueva Delhi de garantizar su seguridad de suministro ante la inestabilidad del mercado con el bloqueo efectivo del estrecho de Ormuz, por donde circula la inmensa mayoría de sus importaciones.

El portavoz indio ya adelantó que la visita tendrá un foco clave en este ámbito, recordando que las empresas públicas indias tienen importantes inversiones en el sector energético venezolano.

Venezuela se ha convertido en el cuarto mayor proveedor de petróleo de la India, según datos de la consultora Kpler. EFE

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