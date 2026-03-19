Delcy Rodríguez designa a una nueva ministra para la Educación Universitaria en Venezuela

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Caracas, 18 mar (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó este miércoles a Ana María Sanjuán como nueva ministra para la Educación Universitaria, cargo que desempeñaba desde agosto de 2024 el exdiputado Ricardo Sánchez.

Rodríguez, quien hizo el anuncio en su cuenta de Telegram, indicó que nombró a Sanjuán como ministra con la tarea de «fortalecer la formación y el futuro de Venezuela».

«Una mujer de valores y de gran vocación pedagógica que ahora estará al servicio de nuestra juventud para que, desde el pensamiento plural, dé transformación a la educación universitaria del país», subrayó la mandataria encargada.

De igual forma, anunció que el exfiscal general Tarek William Saab estará al frente de la Gran Misión Viva Venezuela, un programa que se encarga de impulsar la cultura en el país y que estará adscrito, apuntó Rodríguez, al Ministerio del Despacho de la Presidencia.

Saab, afín al chavismo, renunció el pasado 25 de febrero a su cargo de fiscal general y fue nombrado ese mismo día como defensor del pueblo de forma temporal, mientras el Parlamento evalúa postulaciones para este cargo.

También este miércoles, Delcy Rodríguez designó a los nuevos titulares de los ministerios de Defensa, Energía Eléctrica, Vivienda, Transporte, Trabajo y Cultura, así como de la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios, la Guardia de Honor Presidencial y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

La mandataria encargada ha hecho otros cambios recientes en el gabinete, entre ellos la designación de Paula Henao como ministra de Hidrocarburos, así como la de Luis Villegas al frente del Ministerio de Industrias y Comercio Nacional en sustitución del empresario de origen colombiano Alex Saab, quien estuvo preso en Estados Unidos y era cercano a Nicolás Maduro.

De igual forma hizo cambios en los despachos de Salud, Comunicaciones, Ecosocialismo (Ambiente) tras asumir como mandataria encargada, el pasado 5 de enero, dos días después de que Estados Unidos capturara a Maduro y a su esposa, la diputada Cilia Flores, durante un ataque en Caracas. EFE

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