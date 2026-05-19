Delcy Rodríguez ordena una investigación sobre la muerte de preso político venezolano

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Caracas, 18 may (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este lunes que ordenó una investigación por la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, luego de que su Gobierno confirmara que el detenido falleció hace casi un año, tras varios meses de denuncias de que permanecía en paradero desconocido.

A través de un comunicado publicado por Prensa Presidencial en Telegram, la mandataria indicó que solicitó la colaboración de la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General para esta investigación.

Asimismo, lamentó el fallecimiento de Carmen Teresa Navas, madre del preso político.

«Desde el momento que se tuvo conocimiento de la denuncia sobre el caso de su hijo Víctor Hugo Quero Navas, la presidenta ordenó una investigación rigurosa para esclarecer lo ocurrido», señala el comunicado.

Igualmente, sostuvo que una vez concluidas las averiguaciones, se informará al país «de manera amplia» sobre los resultados y «las acciones correspondientes».

El pasado 7 de mayo, la Fiscalía de Venezuela informó de una investigación penal por la muerte de Quero Navas bajo custodia del Estado.

En un comunicado publicado en Instagram, el Ministerio Público (MP, Fiscalía) indicó que para esta investigación fue comisionada la Fiscalía 80 Nacional con competencia en protección de derechos humanos, «con el objeto de realizar todas las diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos, de manera oportuna e imparcial».

El anuncio se dio después de que el Ministerio de Servicio Penitenciario confirmara la muerte de Quero Navas, luego de 16 meses de denuncias de su madre, Carmen Navas, sobre la desaparición de su hijo.

La cartera de Estado informó que Quero Navas estuvo recluido en la cárcel El Rodeo I desde el 3 de enero de 2025 y que había sido trasladado a un hospital el 15 de julio del mismo año, tras presentar «hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo».

Según el comunicado oficial, falleció casi diez días después por «insuficiencia respiratoria aguda secundaria tromboembolismo pulmonar».

Decenas de ONG, partidos políticos y activistas cuestionaron que el Estado informara sobre la muerte del preso político diez meses después y la Fiscalía, presidida por el abogado vinculado al chavismo Larry Davoe, anunció una investigación penal, que ha sido respaldada por el Parlamento.

Sin embargo, organizaciones no gubernamentales han señalado que la investigación debe ser independiente y con ayuda internacional.

El domingo, opositores y periodistas venezolanos informaron del fallecimiento de Carmen Teresa Navas.

El pasado viernes, durante una misa en la Iglesia de la Candelaria de Caracas a la que asistieron más de 200 personas para honrar a Quero Navas, la mujer expresó que fue la fortaleza recibida la que la ayudó a encontrar a su hijo «hasta el final». EFE

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