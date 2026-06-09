Denuncia de De la Espriella sobre presunta compra de votos agita segunda vuelta colombiana

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Bogotá, 9 jun (EFE).- La denuncia del candidato presidencial de ultraderecha Abelardo de la Espriella sobre una presunta red de compra de votos para favorecer a su rival de izquierda, Iván Cepeda, agita este martes la campaña para la segunda vuelta de las elecciones en Colombia, después de que varios señalados rechazaran las acusaciones y las calificaran de falsas e irresponsables.

De la Espriella aseguró en una transmisión en redes sociales el lunes por la noche que existe una supuesta red de compra de votos en la región Caribe integrada por más de una veintena de políticos, congresistas y empresarios que, según dijo, buscan favorecer a Cepeda en la segunda vuelta, el próximo 21 de junio.

El candidato del movimiento Defensores de la Patria mencionó entre quienes supuestamente compran votos al exgobernador del departamento de Magdalena Carlos Caicedo, al exdirector de la Agencia Nacional de Tierras Felipe Harman, a los congresistas Agmeth Escaf y Pedro Flórez, así como otros dirigentes del oficialista Pacto Histórico.

Según De la Espriella, la información le fue entregada al subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, a quien pidió mantener bajo observación a los señalados y verificar los datos aportados.

El candidato también pidió al funcionario estadounidense que, de encontrar méritos para ello, le retire la visa a los señalados y los incluya en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), también conocida como lista Clinton, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Las acusaciones provocaron respuestas inmediatas de varios de los mencionados que rechazaron los señalamientos y aseguraron que constituyen una «acusación miserable y mentirosa», según dijo Caicedo.

«Esto de dar nuestro nombre propio es una instrucción a las organizaciones criminales para instigar nuestro asesinato», afirmó el exgobernador Caicedo en declaraciones a la emisora Blu Radio, en las que sostuvo además que los verdaderos responsables de prácticas clientelistas son sectores afines a De la Espriella.

También respondió Harman, actual coordinador electoral de la campaña de Cepeda, quien negó cualquier participación en actividades de compra de votos y aseguró que el respaldo ciudadano al proyecto político de izquierda hace innecesario recurrir a prácticas ilegales.

«Nosotros no necesitamos comprar un solo voto», afirmó Harman en una entrevista con la misma emisora.

El dirigente respondió además a cuestionamientos sobre un vídeo difundido recientemente en la ciudad de Valledupar en el que un líder político local hace referencias a recursos económicos destinados a la operación electoral.

Según Harman, esas menciones corresponden a «gastos logísticos» asociados a la movilización de equipos de campaña, alimentación de testigos electorales y no constituyen evidencia de compra de votos.

«Aquí lo que se está diciendo es que una campaña implica unos equipos en calle y los equipos en calle van a tener que tener las garantías mínimas de hidratación para hacer su ejercicio de activismo», manifestó.

La controversia se produce a doce días de la segunda vuelta presidencial, en la que De la Espriella y Cepeda disputarán la Presidencia tras obtener en la primera vuelta 10,3 millones de votos (43,74 %) y 9,7 millones (40,90 %), respectivamente.

La campaña ha estado marcada en los últimos días por acusaciones cruzadas entre ambos sectores sobre presuntas irregularidades electorales, financiación política y eventuales riesgos para la transparencia del proceso electoral. EFE

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