Denuncian el izamiento de bandera colombiana en isla peruana reclamada por Petro

Lima, 11 ago (EFE).- Un grupo de desconocidos izó una bandera de Colombia en el municipio peruano de Santa Rosa de Loreto, ubicado en la isla en mitad del río Amazonas reclamada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, lo que generó este lunes el rechazo de las autoridades peruanas, que consideraron el acto como una provocación.

Varias personas llegaron en bote a un extremo de la isla peruana de Chinería, donde se encuentra el distrito de Santa Rosa de Loreto, retiraron la bandera de Perú y colocaron otra asta con la insignia de Colombia, según un vídeo grabado por transportistas fluviales en la zona, compartido en redes sociales y ampliamente difundido por los medios peruanos este lunes.

Este hecho generó la airada reacción de las autoridades en el lugar y su movilización hacia la isla, ubicada en la triple frontera de Perú, Colombia y Brasil, para retirar esa bandera e investigar el suceso.

El alcalde de la provincia de Mariscal Ramón Castilla, Julio Kahn, a la cual pertenece Santa Rosa de Loreto, dijo a la emisora RPP que están considerando los hechos «como un acto de provocación» y confió en que «la Cancillería (peruana) utilice los medios diplomáticos para poder zanjar el tema».

Un representante de la Municipalidad de Santa Rosa de Loreto, Max Ortiz, llegó al lugar para retirar la bandera colombiana en compañía de la Policía Nacional y efectivos de las Fuerzas Armadas de Perú.

Dijo que en esa zona del país viven «en paz, vivimos en armonía, somos una frontera tripartita de confraternidad».

Por su parte, el ministro peruano de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, escribió en su cuenta personal de la red social X que condena «la pretensión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de colocar la bandera de su país en la isla Chinería que siempre fue territorio peruano».

«Ya basta de manipular al pueblo hermano colombiano con caprichos políticos. Presidente Petro, resuelva usted los problemas internos de su país, pero no a costa de la soberanía peruana», afirmó Sandoval.

Santa Rosa de Loreto se ubica frente a la ciudad colombiana de Leticia, y junto a la brasileña Tabatinga conforma la triple frontera que estos tres países conforman sobre el río Amazonas.

Durante el fin de semana, habitantes de Santa Rosa de Loreto también denunciaron un supuesto intento de policías colombianos por llegar desde Leticia hasta la isla, lo que fue impedido por la Policía peruana.

La semana pasada, Petro afirmó que Perú se ha apropiado supuestamente de Santa Rosa, al argumentar que se ubica en una isla nueva que debería ser asignada a Colombia, mientras que Perú sostiene que Santa Rosa es parte de la isla Chinería que ya fue asignada bajo soberanía peruana mediante el tratado de 1922 que definió la frontera amazónica entre ambos países y la comisión de 1929 que repartió la islas fluviales de esa zona.

Detrás de la acusación de Petro está la posibilidad de que el curso del Amazonas se desplace hacia el sur y deje al puerto fluvial de Leticia seco y taponado por la peruana isla Chinería, con su población Santa Rosa de Loreto.

Tanto el Gobierno peruano como el Congreso han rechazado categóricamente las palabras de Petro y la presidenta, Dina Boluarte, afirmó que no hay ningún tema que tratar con Colombia, pues no hay «ningún tema limítrofe pendiente». EFE

