Denuncian posible mal uso de cambio de sexo por parte de alcalde detenido en Ecuador

4 minutos

Guayaquil (Ecuador), 8 ago (EFE).- Un grupo de organizaciones defensoras de los derechos de la comunidad LGTBIQ+ mostraron este viernes su preocupación ante el posible «uso indebido» y «oportunista» de la normativa sobre cambio de sexo o género vigente en el país después de que saliera a la luz que un alcalde recientemente detenido está registrado en su cédula como mujer.

Se trata de José Arroyo, alcalde del municipio de Pujilí, ubicado en la provincia andina de Cotopaxi, quien fue detenido la madrugada del jueves como parte de una investigación que la Fiscalía sigue en su contra y otras dieciséis personas por un presunto peculado (malversación de fondos públicos).

Según el Ministerio Público, los detenidos estarían implicados en presuntas irregularidades relacionadas con adjudicaciones de obras públicas.

La denuncia de los grupos LGTBIQ+ nace después de que el canal de televisión Ecuavisa publicara los videos del momento de la detención de Arroyo, en los que se ve que un policía le dice que en su documento de identidad está registrado como mujer, por lo que era necesario que el alcalde les dijera cómo quería ser tratado.

«Como mujer, por favor», respondió Arroyo.

Posteriormente, el mismo agente le informa que será una policía quien le haga la revisión corporal correspondiente, ya que se identifica como mujer.

Según Ecuavisa, el cambio de sexo en el documento de identidad se realizó en octubre de 2024, cuando la Fiscalía inició las investigaciones por presunto peculado.

«Este cambio, posterior al inicio de las investigaciones, ha generado sospechas sobre su intención, especialmente considerando que Arroyo ha declarado públicamente ser gay y no trans», señalaron las organizaciones en un comunicado.

Un caso que «refuerza estigmas»

Aseguraron que la normativa actual no exige requisitos médicos ni psicológicos para estos cambios, basándose en el principio de libre desarrollo de la personalidad y que, si bien el cambio de nombre es un procedimiento que debe solicitarse por separado, «es considerado un derecho inherente para personas trans que buscan alinear su identidad legal con su autopercepción».

En este caso, dicen los grupos, al omitir Arroyo su cambio de nombre, su actuación «contrasta con las prácticas habituales para personas trans».

«Nuestras organizaciones hemos denunciado incansablemente que el Registro Civil obstaculiza estos procesos para personas trans visibles, dilatando trámites o negándolos, mientras permite cambios parciales a personas cisgénero (que su identidad coincide con su sexo al nacer) sin aparente justificación», señalaron.

Denunciaron que este caso podría tener un impacto en la comunidad trans ecuatoriana, ya que «refuerza estigmas y dificulta el acceso equitativo al reconocimiento legal para personas trans, quienes enfrentan trabas sistemáticas documentadas desde 2015 por la Asociación Silueta X a nivel nacional».

Reclaman investigación transparente

Las organizaciones pidieron una investigación transparente por parte del Registro Civil sobre este caso y una revisión a las políticas internas «para garantizar que los cambios de género, sexo y nombre se apliquen de manera equitativa, respetando la prioridad de las personas trans».

El pronunciamiento está suscrito por las organizaciones Silueta X, Transmasculinos Ecuador, Plataforma Nacional Resolución Trans y la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBT+.

José Arroyo ganó las elecciones de 2023 con el 63,71 % de los votos, lo que, según medios locales, lo convirtió en el segundo alcalde con mayor porcentaje de votación del país.

En 2024 la Contraloría General del Estado (Tribunal de Cuentas) inició una investigación a su gestión, tras denuncias de presuntas irregularidades interpuestas por concejales.

Hasta la tarde de este viernes la audiencia de formulación de cargos por el delito de peculado seguía desarrollándose en la Corte Provincial de Pichincha, por lo que se desconoce si, de dictarle el juez una prisión preventiva, Arroyo será enviado a una cárcel de mujeres o de varones. EFE

cbs/fgg/gpv