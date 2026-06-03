Derriban estatuas de jugadores mundialistas durante una protesta en México

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Estatuas en el piso, uniformes quemados, un balón gigante en el medio de la calle. Maestros en protesta arremetieron el martes contra una exposición alusiva al Mundial levantada en una emblemática avenida de Ciudad de México para presionar por sus reivindicaciones laborales.

La manifestación fue convocada por un grupo disidente del sindicato de educación, la CNTE, que ha amenazado con movilizaciones masivas durante la inauguración del Mundial de fútbol en nueve días.

Las estatuas de cinco metros de altura adornaban el Paseo de la Reforma y representaban a futbolistas de los países participantes.

Con cuerdas, los manifestantes halaron las estructuras hasta derribarlas, les retiraron sus uniformes y los incendiaron.

«La CNTE vive», escribieron en grafiti rojo sobre el maniquí desnudo. «Si no hay solución no rodará el balón», se lee en otro.

Una marcha de la CNTE fue dispersada la víspera con gases lacrimógenos cerca de la neurálgica plaza del Zócalo, donde estará un ‘fan fest’ del Mundial. La policía mantuvo hasta el martes un bloqueo de los accesos con barreras metálicas, constató la AFP.

La CNTE exige más salario y la derogación de una ley de pensiones. Rechaza un aumento salarial de 9% acordado por la dirigencia oficial del sindicato con el gobierno.

Los manifestantes derribaron estatuas de Bélgica, Francia y España. Una con el uniforme verde de México quedó en pie.

La policía no intervino aún para contener a los maestros.

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la protesta pacífica. Su gobierno emitió un comunicado con un llamado a volver a la mesa de diálogo.

«Si (Sheinbaum) llama crimen a tumbar unas estatuas, cómo le llamará a quitarle los derechos a nosotros, debemos de ser congruentes», dijo Juan Pablo de la Cruz, maestro de 44 años con dos décadas de experiencia.

Los manifestantes cerraron carriles de Reforma y causaron caos en el ya caótico tránsito capitalino.

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