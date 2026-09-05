Derrota 3-0 de Argentina y victoria 4-1 de Brasil

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Redacción deportes, 5 sep (EFE).- La selección de Argentina comenzó el Mundial sub’20 Femenino con una derrota por 3-0 contra la anfitriona de la competición, Polonia, en el grupo A, mientras que Brasil se impuso por 4-1 a Tanzania en el B.

Los goles de Oliwia Zwiazek, en el minuto 26; Annika Paz, en el 30 en propia puerta, y Maja Zielinska, ya en el 95, doblegaron al combinado albiceleste, que se complica sus opciones de clasificación para las eliminatorias desde el primer encuentro.

En cambio, Brasil arrancó con potencia. Se adelantó en el minuto 14 por medio de Thaynara y recibió el 1-1 de Winfrida Gerald, antes del descanso, pero se impuso en el segundo tiempo con un ‘doblete’ de Evelin y un tanto de Vitorinha. EFE

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