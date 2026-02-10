Derrotas de River y Boca en un comienzo en el que Independiente Rivadavia es la sorpresa

Buenos Aires, 9 feb (EFE).- Boca Juniors y River Plate sufrieron duras derrotas ante Vélez Sarsfield (2-1) y Tigre (1-4), respectivamente, en la cuarta jornada de un Torneo Apertura del fútbol argentino que tiene como gran revelación en su inicio a Independiente Rivadavia de Mendoza, único equipo con puntaje ideal.

El domingo Boca Juniors sufrió su segunda derrota como visitante al caer por 2-1 ante Vélez Sarsfield, que dejó al ‘Fortín’ como único líder de la Zona A con 10 unidades, dos más que Lanús (empató 1-1 con Talleres), Defensa y Justicia (derrotó 2-3 a Newell’s Old Boys) y Estudiantes (se impuso por 1-0 ante Deportivo Riestra).

River Plate, en tanto, sufrió el sábado una dura goleada de local en el estadio ‘Monumental’ por 1-4 ante Tigre, que con este resultado quedó como escolta, con 10 puntos, del sorprendente Independiente Rivadavia, que mantuvo su puntaje ideal de 12 unidades tras vencer este lunes por 0-1 al ascendido Estudiantes de Río Cuarto.

En otros resultados de la fecha, Racing Club sumó sus primeros puntos luego de tres derrotas al imponerse de local por 2-1 ante Argentinos Juniors, Independiente consiguió una valiosa victoria por 0-1 ante Platense, y el clásico porteño de barrio entre Huracán y San Lorenzo quedó para el ‘Globo’ por 1-0 con el tanto convertido por el ecuatoriano Jordy Caicedo, máximo anotador del campeonato con cuatro dianas en igual cantidad de partidos disputados.

– Resultados de la cuarta jornada:

. Viernes 6/2: Central Córdoba 1-0 Unión.

. Sábado 7/2: Aldosivi 1-1 Rosario Central, Racing Club 2-1 Argentinos Juniors, River Plate 1-4 Tigre, Belgrano 1-0 Banfield y Newell’s Old Boys 2-3 Defensa y Justicia.

. Domingo 8/2: Sarmiento 2-1 Atlético Tucumán, Platense 0-1 Independiente, Huracán 1-0 San Lorenzo, Vélez Sarsfield 2-1 Boca Juniors y Gimnasia de Mendoza 1-0 Instituto.

. Lunes 9/2: Barracas 2-0 Gimnasia y Esgrima La Plata, Estudiantes de La Plata 1-0 Deportivo Riestra, Lanús 1-1 Talleres y Estudiantes de Río Cuarto 0-1 Independiente Rivadavia. EFE

