Desarticulada una red que enviaba jóvenes rumanas a Italia para ser explotadas sexualmente

1 minuto

Bucarest, 19 nov (EFE).- Un total de 19 personas han sido detenidas en Rumanía como supuestos miembros de una red que engañaba a jóvenes rumanas con problemas socieconómicos para enviarlas a Italia, donde eran obligadas a prostituirse, una explotación con la que los criminales ganaron 1,7 millones de euros.

Los arrestos han tenido lugar entre ayer y este miércoles, según informó la Dirección de Investigación de la Delincuencia Organizada y el Terrorismo (Diicot) en un comunicado en el que señala que 30 miembros de cuatro familias están siendo investigados por un delito de explotación sexual a 30 mujeres, principalmente en Italia.

Para ocultar el origen ilícito de las ganancias, la red compraba inmuebles, coches de lujo y oro.

La red de proxenetas recurrían al método del Loverboy’, consistente en fingir una relación sentimental para ganarse la confianza de las mujeres.

«Presentándose como socios o protectores de confianza y aprovechándose de la vulnerabilidad sociofamiliar y económica de las víctimas, creaban en ellas una profunda dependencia emocional», explica la Diicot en su nota.

En los registros efectuados en Rumanía e Italia la Policía se ha incautado de ocho coches de lujo, dinero en efectivo en diferentes dividas, como euros, libras y dólares, tarjetas bancarias, tres pistolas no letales y unidades de almacenamiento de datos.

La investigación se ha ejecutado balo la supervisión de Europol.EFE

asp-as/alf

(vídeo)