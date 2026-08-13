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Descarrila un tren en el sur de Inglaterra

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Londres, 13 ago (EFE).- Un tren de pasajeros ha descarrilado hoy en Lewes, en la región de Sussex Este, en el sur de Inglaterra, sin que hasta el momento se conozca el alcance de víctimas entre sus ocupantes.

La secretaria (ministra) de Transportes, Heidi Alexander, dijo estar «muy preocupada» por lo sucedido, mientras que se ha visto a equipos de paramédicos y policías acudir al lugar.

Una imagen transmitida por la BBC muestra varios vagones volcados en mitad del campo, con personal de emergencias encaramados en la parte de arriba. EFE

fjo/jlp

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