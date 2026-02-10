Descartan varicela en el presidente uruguayo Orsi

2 minutos

Montevideo, 9 feb (EFE).- Los estudios de varicela que fueron hechos al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, arrojaron un resultado negativo ante la sospecha de esta enfermedad luego de que un integrante de su comitiva que viajó a China diera positivo de este virus.

Así lo detalla un comunicado del Ministerio de Salud Pública, en el que se informa sobre el resultado del primer mandatario aunque trabajan de forma coordinada en la investigación epidemiológica, que incluye la identificación y seguimiento de los contactos dentro de la delegación oficial y del grupo de empresarios que viajó al país asiático.

«Hasta el momento se ha confirmado un único caso, y se continúa con el seguimiento del grupo expuesto», añade el documento.

Más temprano, la prensa local destacó que Orsi arribó este domingo de su gira por China con una delegación entre la que se encontraba el intendente del departamento (provincia) de Paysandú, Nicolás Olivera, al que le fue diagnosticada la enfermedad.

Asimismo, se señala que mediante un comunicado de ese Gobierno departamental indica que Olivera manifestó los primeros síntomas al llegar a Montevideo y se destaca que el contagio se habría producido antes de viajar a China.

El Ministerio de Salud Pública indicó a través de otro comunicado las recomendaciones ante la sospecha de la enfermedad: consultar a su médico en caso de presentar algún síntoma y mantener reposo en cama en el domicilio hasta que todas las lesiones presenten costras.

No asistir a centros escolares o de trabajo en caso de presentar la enfermedad, por lo menos hasta que las lesiones estén en etapa de costra y con alta otorgada por un médico.

También desinfectar de manera regular los objetos utilizados por las personas afectadas, o que pudieran contaminarse por secreciones nasofaríngeas y no tocar las ampollas que ocasiona la enfermedad hasta su completa cicatrización. EFE

