Descenso de las temperaturas en Portugal y decenas de distritos en alerta por incendios

Compartir

1 minuto

Lisboa, 19 ago (EFE).- Este miércoles en Portugal estará marcado por un descenso de las temperaturas, lo que rebaja el nivel de alerta por calor en todo el país tras días de avisos amarillo y naranja, según la previsión del Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA), aunque decenas de distritos en el noreste siguen en alerta máxima por incendios rurales.

En concreto, la previsión apunta a un descenso de las temperaturas, más acusado en las máximas, del norte y el centro.

La máxima temperatura de este miércoles en Portugal está prevista que se registre en Bragança, que podría alcanzar los 35 °C, mientras que el resto del territorio luso se situará en los 30 °C más o menos, llegando incluso a máximas de 24 °C en Viana do Castelo, en el norte.

En el área metropolitana de Lisboa, la máxima será de 30 y la mínima de 20 °C, mientras que en Oporto habrá hoy cielo en general muy nublado, con claros durante la tarde, y con posibilidad de que se produzcan precipitaciones débiles y dispersas hasta primeras horas de la mañana.

Casi 60 distritos permanecen en alerta por riesgo máximo de incendios, especialmente concentrados en la zona fronteriza con la comunidad autónoma de Castilla y León, España. EFE

lmg/icn