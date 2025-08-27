Describen doce nuevas especies de escarabajos en Ecuador

Quito, 27 ago (EFE).- Investigadores de instituciones de Ecuador y Estados Unidos describieron doce nuevas especies de escarabajos del género Bibrax (Fletcher, 1927), informó este miércoles el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio).

Las especies de nombres B. chullachaqui, B. chocoensis, B. onorei, B. aratrifer, B. longiventer, B. cerroblanco, B. canelazo, B. pectinifer, B. arachnoides, B. amasanga, B. yasuní, y B. grandis, fueron descritas por investigadores de la Pontifica Universidad Católica del Ecuador, Inabio, la Fundación Uru y la Universidad de Clemson, Estados Unidos.

De acuerdo con los investigadores, Yarina Tapuy-Avilés, David R. Díaz-Guevara y Michael S. Caterino (asociados INABIO), Bibrax chullachaqui, Bibrax aratrifer, Bibrax longiventer y Bibrax pectinifer fueron descritas en la provincia de Napo, en las laderas inferiores del sur del Volcán Sumaco, y los bosques nubosos de la estación biológica Yanayacu.

Por otro lado, en la estación científica Yasuní se describieron Bibrax amasanga y Bibrax yasuni, la primera lleva su nombre en honor a «Amasanga», un mítico espíritu de la selva que llegó a la gente en sueños y les enseñó a cazar, señaló Inabio en un comunicado.

La segunda recibe su nombre en honor a la Estación Biológica Yasuní, dentro del Parque Nacional Yasuní, una de las principales áreas protegidas de Ecuador.

Asimismo, Bibrax onorei y Bibrax grandis, fueron descritas en las zonas más altas del Bosque Integral Otonga, en el norte de la provincia andina de Cotopaxi; Bibrax chocoensis, en la Reserva Biológica Canandé, en la provincia costera de Esmeraldas.

Mientras que Bibrax cerroblanco, en el Bosque Protector Cerro Blanco, en las montañas costeras del noroeste de Guayaquil (provincia costera del Guayas); y Bibrax arachnoides, en dos localidades en las estribaciones de los Andes, la reserva Río Anzu y en la Reserva Sumay Kawsay en el occidente de la provincia amazónica de Pastaza.

Finalmente, Bibrax canelazo, habita los bosques nubosos de dos localidades a elevaciones similares a ambos lados del río Pastaza, en la provincia andina de Tungurahua, en reservas administradas por la Fundación EcoMinga.

El nombre de esta especie hace referencia a la popular bebida ecuatoriana, «Canelazo».

Escarabajos errantes

Este trabajo documenta por primera vez para Ecuador este género de escarabajos errantes, los cuales están distribuidos en el país, desde zonas bajas de las laderas costeras hasta la Amazonía, cruzando por los bosques nubosos andinos.

Los pselaphinae constituyen uno de los grupos de escarabajos vagabundos más ricos en especies y taxonómicamente desatendidos del neotrópico, apuntó Inabio.

Sin embargo, entre los pselaphinae neotropicales, algunos grupos han recibido más atención que otros, incluyendo la tribu Metopiasini, tribu a la cual pertenece el género Bibrax.

Los Metopiasini se caracterizan por poseer un cuerpo más grande que la mayoría de los pselaphinae y presentar características morfológicas llamativas, como patas y antenas alargadas.

Este estudio amplía el rango conocido de Bibrax hacia el sur, con registros en Panamá, Colombia y Ecuador. A pesar de ello, su distribución sigue siendo bastante limitada y, dado que la mayoría de estas especies no vuelan, se considera que presentan un alto grado de endemismo en sus localidades de origen. EFE

