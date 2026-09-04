Desmantelan tres narcolaboratorios y decomisan casi 17 toneladas de droga en Sinaloa

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Ciudad de México, 4 sep (EFE).- Las autoridades mexicanas han decomisado casi 17 toneladas de aparente metanfetamina y desmantelado tres laboratorios clandestinos en Sinaloa (noroeste del país), entre ellos el segundo de mayor magnitud durante el Gobierno de Claudia Sheinbaum, informó este viernes el Gabinete de Seguridad.

Se trata de “uno de los golpes más importantes contra la producción de drogas sintéticas” de la actual administración, dijo en sus cuentas en redes sociales el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que destacó el trabajo de la Unidad de Inteligencia Naval y el intercambio de información con agencias de Estados Unidos.

La operación principal se produjo el 3 de septiembre cerca de la localidad de Corralejo, donde las autoridades desmantelaron un laboratorio de unos 5.700 metros cuadrados y decomisaron aproximadamente 16.350 kilogramos de aparente metanfetamina en distintas etapas de producción.

Asimismo, se incautaron 4.350 litros de precursores, químicos esenciales y sustancias de uso dual, además de 5.700 kilogramos de materiales sólidos empleados para la elaboración de drogas.

Las otras dos acciones se produjeron el 2 de septiembre, una de ellas también en Corralejo y la otra en Corral Viejo.

Según el Gabinete de Seguridad, en las últimas semanas, se han desmantelado cinco laboratorios y se han decomisado alrededor de 18,2 toneladas de metanfetamina, junto con 10 toneladas y 6.845 litros de precursores químicos, lo que supone un impacto superior a 400 millones de dólares para las estructuras delictivas vinculadas con la producción de drogas sintéticas. EFE

jsm/ep