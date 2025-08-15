Despiden al director de los ferrocarriles alemanes tras criticas por los retrasos

afp_tickers

2 minutos

El gobierno alemán anunció el jueves la destitución del director general de Deutsche Bahn (DB), Richard Lutz, criticado por la falta de puntualidad de los trenes.

«Acordamos finalizar prematuramente al contrato del director ferroviario», anunció el ministro de Transporte alemán, Patrick Schnieder, en una rueda de prensa sorpresa en Berlín.

Señaló la «dramática» situación de DB, así como la falta de satisfacción del cliente en cuanto a puntualidad y rentabilidad.

La tasa de puntualidad de los trenes de larga distancia lleva años disminuyendo en Alemania. El año pasado, alcanzó tan solo el 62,5%, frente al 79% de 2016.

Lutz, de 61 años, dirigía DB desde 2017 y permanecerá en el cargo hasta que se encuentre un sucesor. Se trata de una salida anticipada: su contrato estaba previsto hasta 2027.

El ministro conservador había advertido que tomaría una decisión sobre la futura gestión de la empresa estatal antes de que finalizara el verano, como parte de una revisión de la estrategia ferroviaria nacional.

Los detalles de una «reforma» de DB se darán a conocer el 22 de septiembre, según anunció el ministro en la rueda de prensa del jueves.

La asociación de usuarios de DB no recibió con entusiasmo el anuncio de la salida de Lutz. «La situación de los ferrocarriles no cambiará con la modificación de los dirigentes, sino únicamente mejorando la política ferroviaria en Alemania y financiando adecuadamente los ferrocarriles», declaró a AFP Karl-Peter Naumann, dirigente honorario de Pro-Bahn.

«De hecho, todos los ministros de transporte anteriores han fracasado en mayor o menor medida y han contribuido significativamente a la situación actual de los ferrocarriles», añadió.

La empresa, propiedad al 100 % del gobierno federal, soporta el peso de su deteriorada infraestructura y una deuda que redujo este verano mediante la venta de su rentable filial logística, Schenker.

lep/clp/nth/msr/mb